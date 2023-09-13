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АО «Терминал Астафьева» вложило в перепрофилирование около 4 млрд рублей

АО «Терминал Астафьева» вложило в перепрофилирование около 4 млрд рублей

13 сентября 2023, 03:58
Фото: Терминал Астафьева
АО «Терминал Астафьева» вложило в перепрофилирование около 4 млрд рублей.
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ВЭФ-2023

Об этом, как передал корреспондент ИА «ПортНьюс», в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) рассказал генеральный директор Алексей Владимиров.

Терминалу в сложившейся ситуации, когда грузопотоки переориентировались с Северо-Запада страны на Восток, удалось перестроиться. «Если раньше мы „не знали, что такое контейнеры“, то на данный момент уже отправлено в полувагонах 47 тыс. ДФЭ (13 тыс. вагонов). Сейчас можем отправлять 3-5 контейнерных поездов ежесуточно», — пояснил глава «Терминала Астафьева».

«Принимаем до 400 полувагонов, выгружаем и здесь же в порту производим погрузку контейнеров», — рассказал Алексей Владимиров, добавив, что сейчас идет модернизация станции: дополнительно к уже имеющему ж. д. пути будет построено еще два.
«Мы вложили деньги, набрали темп, важно его не снижать, идти и дальше в ногу с тенденциями. Так, в прошлом году два раза „прошли“ по Севморпути, привезли краны. 30 сентября пойдем в третий раз. Это получается в шесть раз дешевле, чем по старому маршруту», — уточнил генеральный директор стивидорной компании.

Отметим, что «Терминал Астафьева» продолжает наращивать объемы экспортно-импортных операций с контейнерами и складские площади. Сотрудники предприятия успешно освоили технологии погрузки и выгрузки по варианту «борт-вагон», получили генеральное разрешение находкинской таможни на хранение контейнерных грузов на своей территории. Предприятие отправляет в центральную часть страны до семи контейнерных поездов в неделю. Отправка контейнеров производится как на специализированных платформах, так и в полувагонах, что значительно ускоряет сроки доставки. В эксплуатацию запущен новый склад СВХ объемом хранения 1900 TEU. Что позволило предприятию на треть увеличить емкость единовременного размещения контейнерных грузов.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#ВЭФ-2023
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