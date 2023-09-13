Владивостокскую ТЭЦ-2 с рабочим визитом посетили руководители РусГидро

Помимо полного перевода станции на природный газ, РусГидро ведет масштабную модернизацию Владивостокской ТЭЦ-2. В ходе работ будут полностью заменены на новые три самых старых турбоагрегата станции. Все новые турбоагрегаты — российского производства. Также будут демонтированы шесть изношенных котлоагрегатов, а вместо них смонтированы три новых повышенной мощности. Также будет заменено электротехническое и вспомогательное оборудование, реконструировано здание станции. В результате модернизации ее электрическая мощность возрастет до 574 МВт, тепловая — до 1 115 Гкал/ч. Проект реализуется в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики России.