Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
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Индексация МРОТ прописана в федеральном законе. Обычно его повышают раз в год с января, но в некоторых случаях может проводиться дополнительная индексация с учетом темпов инфляции. Показатель напрямую зависит от величины прожиточного минимума (ПМ) и не может быть ниже его значения. А ПМ, в свою очередь, определяется исходя из прогнозируемого уровня инфляции в целом по стране.
В России за последние пять лет минимальный размер оплаты труда вырос примерно в 1,7 раза. Так, во Владивостоке в январе 2018 года этот показатель составлял 9,489 тыс. рублей, а в 2023 году уже достиг 16,242 тыс. рублей.
Причем в Приморском крае к базовому значению добавляются различные районные коэффициенты и надбавки. Во Владивостоке применяется районный коэффициент 1,2. То есть МРОТ на данный момент составляет 19,490 тыс. рублей. Таким образом, величина минимального размера оплаты труда во Владивостоке в 2023 году выше показателя ПМ, который в Приморском крае составляет 17,106 тыс. рублей.
Еще в начале 2023 года глава России Владимир Путин предложил правительству дополнительно проиндексировать МРОТ на 10% с января 2024 года. Об этом президент России заявил в ходе послания Федеральному собранию. То есть вместе с запланированным повышением индексация показателя составит 18,5% на январь 2024 года.
По заявлению Минтруда РФ, с января 2024 года МРОТ в России будет установлен на уровне 19,242 тыс. рублей. Во Владивостоке базовое значение показателя повышается на районный коэффициент, поэтому МРОТ с января будущего года составит примерно 23 тыс. рублей.
Между тем сами владивостокцы считают, что минимальный размер оплаты труда в регионе должна быть не менее 40 тыс. рублей с учетом индекса потребительских цен в Приморье.
По мнению Минтруда РФ, повышение МРОТ с января 2024 года обеспечит рост зарплат для миллионов россиян. Кроме того, показатель напрямую влияет на величину выплат, рассчитанных из среднего заработка. К таким выплатам, например, относятся больничные, командировочные, отпускные. Также индексация минимального размера оплаты труда определяет величину пособий по беременности и родам и по нетрудоспособности.
Важно! Региональные власти во Владивостоке ведут тщательную проверку предприятий, которые выплачивают зарплату ниже МРОТ. При нарушении трудовых прав можно обратиться в трудовую инспекцию, налоговую службу либо в администрацию Владивостока по телефону 253-42-40.
Однако следует учитывать, что индексация минимального размера оплаты труда не влечет за собой автоматическое повышение заработных плат во Владивостоке. Индексация фонда оплаты труда (ФОТ) — сугубо внутренняя сфера ответственности предприятия или организации. Повышение минимального размера оплаты труда при том же уровне ФОТ заставляет работодателя всячески изворачиваться, чтобы не нарушить закон. Например, увеличить оклады и при этом урезать стимулирующие надбавки. Это касается как бюджетной сферы, так и частных предприятий.
Тем не менее приморским бюджетникам обещали повысить заработную плату уже осенью 2023 года. Речь идет о медиках, работниках соцсферы и культуры, педагогах Владивостока. По заявлению первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербины, с 1 октября планируется повышение зарплаты на 10,9%.