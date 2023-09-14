Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

Индексация МРОТ прописана в федеральном законе. Обычно его повышают раз в год с января, но в некоторых случаях может проводиться дополнительная индексация с учетом темпов инфляции. Показатель напрямую зависит от величины прожиточного минимума (ПМ) и не может быть ниже его значения. А ПМ, в свою очередь, определяется исходя из прогнозируемого уровня инфляции в целом по стране.