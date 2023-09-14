Мэр Владивостока Константин Шестаков: «Это воплощение большой мечты»

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
— В разработке мастер-плана приняли участие 15 тысяч жителей Владивостока от школьников до депутатов городской думы, предпринимателей, сотрудников ДВО РАН. Мы действительно огромной командой сформировали те чаяния, те необходимые мероприятия, которые жизненно важны для города Владивостока для того, чтобы он развивался системно. Мы видели впереди большую мечту, каким мы хотим увидеть город Владивосток к 2030-му и 2050-му году, — сказал Шестаков.
Он отметил, что теперь власти должны воплотить графические решения в план социально-экономического развития с конкретными наименованиями, финансированием и сроками исполнения мероприятий.
— Мы должны отразить все этапы и все слои развития городской экономики от комплексного развития территорий для того, чтобы появилось видение, в каком направлении должен развиваться город, где появятся свободные земельные участки под застройку, до следующего уровня — инфраструктуры инженерной, дорог и транспорта, социальной инфраструктуры, — добавил глава города.
Мастер-план предполагает строительство поликлиник, домов, дорог и плавное вплетение всего этого в экономику города. Первые результаты реализации мероприятий жители могут почувствовать уже сейчас. Например, инженерные сети уже модернизируют, а набережную Амурского залива благоустраивают.
В дальнейшем на острове Русский создадут научно-образовательный и технологической кластеры. Запланированы обновление автобусного парка, реконструкция трамвайных путей, ремонт троллейбусной линии, создание внутригородского рельсового пассажирского транспорта на базе имеющихся железнодорожных путей, расширение и реконструкция улично-дорожной сети, строительство объектов социальной инфраструктуры, в числе которых новые общеобразовательные школы, детские сады, и многие другие направления.
Ранее «Восток Медиа» писало, что губернатор Приморья Олег Кожемяко презентовал президенту РФ Владимиру Путину мастер-класс развития Владивостокской городской агломерации. Это произошло в рамках ВЭФ-2023. В документе рассматривается становление дальневосточной столицы как научного, финансового и логистического центра Азиатского макрорегиона