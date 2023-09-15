Будет ли в Приморье новая волна частичной мобилизации в 2023 году?

Подстегнул слух о возможной частичной мобилизации и появившийся в мессенджерах фейковый приказ от имени Сергея Шойгу о мобилизации. В «документе», скан которого распространяли украинские телеграм-каналы, сообщалось о дополнительном призыве 200 тысяч россиян осенью 2023 года. Эксперты и официальные лица опровергли фейк, назвав его вбросом украинского ЦИПСО. Такие фейки, по словам властей, не имеют под собой никаких документальных подтверждений и распространяются лишь для того, чтобы посеять панику среди российских граждан.