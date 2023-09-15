Будет ли в Приморье новая волна частичной мобилизации в 2023 году?

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В последние месяцы телеграм-каналы и некоторые российские СМИ стали активно обсуждать возможность грядущей волны частичной мобилизации в сентябре–октябре 2023 года. Данные предположения исходят из того, что российским войскам, находящимся в зоне СВО, необходима ротация. Для того чтобы дать военнослужащим полагающийся отпуск, нужно заменить их свежими силами.
Однако российские власти утверждают, что в стране нет необходимости в частичной или всеобщей мобилизации. Так, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов неоднократно опровергал слухи о готовящейся частичной мобилизации в России. По его словам, на данный момент набрали достаточно контрактников, за счет которых и будет произведена необходимая ротация:
«Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь».
Подстегнул слух о возможной частичной мобилизации и появившийся в мессенджерах фейковый приказ от имени Сергея Шойгу о мобилизации. В «документе», скан которого распространяли украинские телеграм-каналы, сообщалось о дополнительном призыве 200 тысяч россиян осенью 2023 года. Эксперты и официальные лица опровергли фейк, назвав его вбросом украинского ЦИПСО. Такие фейки, по словам властей, не имеют под собой никаких документальных подтверждений и распространяются лишь для того, чтобы посеять панику среди российских граждан.
Задание по призыву по частичной мобилизации, в рамках указа президента РФ от 21 сентября 2022 года, было выполнено к концу октября прошлого года. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. В свою очередь, о выполнении плана по частичной мобилизации отчитался и губернатор Приморья Олег Кожемяко. По его словам, на начало октября было мобилизовано 7,4 тыс. приморцев.
С этого момента в ряды Вооруженных Сил РФ в Приморье стали набирать только добровольцев и контрактников. Следует отметить, что официального указа о завершении частичной мобилизации от российского президента не было.
Тем не менее в России началась кампания по набору контрактников. Так, в июне 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимость в бойцах есть, но сейчас ориентир сделан на добровольцев, то есть тех, кто готов подписать контракт с Минобороны РФ.
Официально число контрактников, которых планируется набрать до конца 2023 года, объявлено не было. В августе 2023 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала года в ВС РФ было принято порядка 280 тысяч граждан на контрактной основе.
В Приморье ведется активная работа по привлечению граждан на контрактную службу. Так, в июне 2023 года в регионе была введена новая выплата — 400 тыс. рублей будут получать единовременно приморцы, подписавшие контракт с Минобороны.
Несмотря на то, что официальные власти опровергают слухи о новой волне частичной мобилизации, россияне продолжают получать повестки из военкоматов. При этом граждан приглашают в военкомат для получения мобилизационного предписания.
Однако этот факт не означает, что в стране готовится частичная или всеобщая мобилизация. Власти объясняют рассылку повесток для получения мобилизационных предписаний обычной работой сотрудников военкоматов для сверки данных по учету военнообязанных.
Мобилизационное предписание, согласно российскому законодательству, выдается всем гражданам, состоящим на воинском учете. Военнообязанному, состоящему в запасе, в военный билет вклеивается мобилизационное предписание, где указывается военное подразделение, к которому приписан гражданин. В случае объявления мобилизации обладатель мобилизационного предписания должен самостоятельно прибыть в указанные сроки в военкомат с вещами и документами.
За неявку по повестке предусмотрен административный штраф. Это касается и неявки по мобилизационным предписаниям. Сейчас штраф составляет от 500 до 3 тыс. рублей. После вступления в силу законодательных поправок с октября 2023 года сумма штрафа увеличится. Он будет составлять от 10 до 30 тыс. рублей.