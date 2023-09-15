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Лето не заканчивается: приморцы активно включились в конкурс от «Урсы»

Лето не заканчивается: приморцы активно включились в конкурс от «Урсы»

15 сентября 2023, 09:01
Фото: zr.media
Прием работ на конкурс коротких видео «Лето вместе с Урсой» (6+) от Владивостокской Фабрики мороженого «УРСА» завершился сегодня 15 сентября.

Участники конкурс прислали около 100 работ — это яркие, веселые, креативные видеоролики про замечательный отдых во Владивостоке и Приморском крае вместе с мороженым «Урса». Победителей ждут крутые призы — ноутбуки, планшеты Huawei и наборы для блогеров. Специальным призом зрительского голосования на сайте Фабрики мороженого «Урса» станет телескоп.

Члены жюри видеоконкурса уже приступили к работе и просматривают присланные видеролики. Журналист Илья Табаченко, входящий в конкурсную комиссию, рассказал, по каким критериям он будет оценивать конкурсные работы.

«Признаюсь, был удивлен количеством талантливых и хорошо снятых видео для конкурса — была сразу видна заинтересованность участников в победе. такое большое количество видео оценить сложно, но я все-таки буду обращать внимание на творческий подход, мастерство съемки и, безусловно, юмор. А также на самые позитивные истории.
Отрадно, что в конкурсе приняла участие не только молодежь, но и взрослые почитатели вкусной продукции фабрики „УРСА“. Всем большой удачи и желаю всегда получать удовольствие не только от прекрасных подарков от фабрики мороженого „УРСА“, но и от собственного творчества» — рассказал Илья Табаченко.

Напомним, что конкурс коротких видео «Лето вместе с Урсой» (6+) от Владивостокской Фабрики мороженого «УРСА» завершился 15 сентября. В состав жюри вошли представители администрации Владивостока, Фабрики мороженого, средств массовой информации и творческого сообщества Владивостока. Победители и призеры будут избраны путем коллегиального решения членов жюри. За первое место в каждой номинации победитель получит ноутбук, за второе — планшет, а за третье набор блогера. Всего разыгрывается 10 призов. Торжественная церемония награждения пройдет 22 сентября в студии ВГТРК «Владивосток».

#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Видео
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