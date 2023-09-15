Лето не заканчивается: приморцы активно включились в конкурс от «Урсы»

Напомним, что конкурс коротких видео «Лето вместе с Урсой» (6+) от Владивостокской Фабрики мороженого «УРСА» завершился 15 сентября. В состав жюри вошли представители администрации Владивостока, Фабрики мороженого, средств массовой информации и творческого сообщества Владивостока. Победители и призеры будут избраны путем коллегиального решения членов жюри. За первое место в каждой номинации победитель получит ноутбук, за второе — планшет, а за третье набор блогера. Всего разыгрывается 10 призов. Торжественная церемония награждения пройдет 22 сентября в студии ВГТРК «Владивосток».