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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 11:17

Герой из Уссурийска: пожарный спас пожилую женщину

Герой из Уссурийска: пожарный спас пожилую женщину

16 сентября 2023, 07:22
Пожилая женщина из Уссурийска оказалась в беде, застряв ногой в ливневой решетке на улице Чичерина. К счастью, ей на помощь пришел Дмитрий Абакумец, пожарный из 35-й пожарно-спасательной части 7-го отряда Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Сюжет
Пожар

Дмитрий находился за рулем своего автомобиля, когда заметил женщину, которая нуждалась в немедленной помощи. Остановившись, он моментально пришел на помощь пенсионерке. С его поддержкой она смогла освободить застрявшую ногу.

После того как спасатель помог женщине, он довез ее до ее дома и передал ее супругу.

Счастливая жительница Приморья, слезами в глазах, позвонила на номер «01» и выразила искреннюю благодарность пожарному за его героизм и отзывчивость.

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#Общество#Приморский край#Новости#Пожар
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