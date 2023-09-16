Герой из Уссурийска: пожарный спас пожилую женщину

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Дмитрий находился за рулем своего автомобиля, когда заметил женщину, которая нуждалась в немедленной помощи. Остановившись, он моментально пришел на помощь пенсионерке. С его поддержкой она смогла освободить застрявшую ногу.
После того как спасатель помог женщине, он довез ее до ее дома и передал ее супругу.
Счастливая жительница Приморья, слезами в глазах, позвонила на номер «01» и выразила искреннюю благодарность пожарному за его героизм и отзывчивость.