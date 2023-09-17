Ким Чен Ын и Кожемяко намерены «уплотнить» сотрудничество между КНДР и Приморьем

Posted Вчера, 04:33
Published Вчера, 04:33
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
В рамках переговоров будут подробно подниматься вопросы взаимодействия в сферах спорта, туризма, культуры и торговли. Оба лидера подчеркнули важность развития отношений между регионом и страной.
Олег Кожемяко отметил, что все стороны заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества, и позиции по различным направлениям сотрудничества будут согласованы. Это встреча подчеркивает стремление Приморья и КНДР к углублению сотрудничества и развитию долгосрочных партнерских отношений.