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Posted Вчера, 04:33

Published Вчера, 04:33

Modified Сегодня, 03:18

Updated Сегодня, 03:18

Ким Чен Ын и Кожемяко намерены «уплотнить» сотрудничество между КНДР и Приморьем

Ким Чен Ын и Кожемяко намерены «уплотнить» сотрудничество между КНДР и Приморьем

17 сентября 2023, 04:33
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут переговоры во Владивостоке, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества между Приморьем и Корейской Народно-Демократической Республикой.
Сюжет
Туризм

В рамках переговоров будут подробно подниматься вопросы взаимодействия в сферах спорта, туризма, культуры и торговли. Оба лидера подчеркнули важность развития отношений между регионом и страной.

Олег Кожемяко отметил, что все стороны заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества, и позиции по различным направлениям сотрудничества будут согласованы. Это встреча подчеркивает стремление Приморья и КНДР к углублению сотрудничества и развитию долгосрочных партнерских отношений.

#Культура#Спорт#Приморье#Приморский край#Туризм#Владивосток#Новости#Торговля#КНДР#Развитие#Сотрудничество#Переговоры#Ким Чен Ын
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