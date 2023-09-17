Ким Чен Ын и Кожемяко намерены «уплотнить» сотрудничество между КНДР и Приморьем

Олег Кожемяко отметил, что все стороны заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества, и позиции по различным направлениям сотрудничества будут согласованы. Это встреча подчеркивает стремление Приморья и КНДР к углублению сотрудничества и развитию долгосрочных партнерских отношений.