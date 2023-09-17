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Posted 16 сентября, 23:18

Published 16 сентября, 23:18

Modified Вчера, 03:20

Updated Вчера, 03:20

Житель Приморья показал как выглядят водоёмы Приморья во время ЧС из окна самолета

Житель Приморья показал как выглядят водоёмы Приморья во время ЧС из окна самолета

16 сентября 2023, 23:18
Несмотря на то, что в Приморском крае некоторые муниципалитеты, которые особенно пострадали от «большой воды» в августе, уже начали оправляться от разгула стихии, некоторые «моменты» всё равно напоминают приморцам о наводнении и о режиме ЧС федерального уровня, введенном в регионе.

Житель Приморского края, который на днях пролетал над регионом в самолёте, следил за своим перелётом по карте и смог отследить как выглядят те или иные водоемы и водохранилища региона сейчас, спустя почти месяц после затяжных проливных дождей. Он смог сделать скриншоты с карты и сопоставить их с видом, который видел из иллюминатора воздушного судна.

Так, на фото ниже — озеро Кролевецкое (которое слева и побольше), а также озеро Орловское, которые находятся недалеко от Суражевки. 

Как видно по фото — вода уже находится в берегах водоемов и не выходит за их пределы. А значит, последствия паводка можно «отследить» только по тому, как выглядит земля вокруг озер. Не исключено, что она такого цвета из-за того, что совсем недавно она была затоплена.

Вполне «комфортно» «чувствует себя» и водохранилище Артёмовское — крупнейшее водохранилище Приморского края, расположенное на реке Артёмовка в Шкотовском районе.

Когда в конце августа на регион вновь обрушились сильные осадки, жители ближайших населенных пунктов заволновались, а что будет, если с водохранилища начнут сбрасывать воду. Однако, оказывается, специалисты этого не делают и делать не будут.

Дело в том, что на водохранилище установлена воронка — это уникальное сооружение, которого нет больше нигде в мире. При переливе вода просто уходит в эту воронку и сливается в реку.

#Приморье#Наводнение#ЧС#Режим ЧС#Паводок#Осадки#Водоемы#Муниципалитеты
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