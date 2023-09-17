Житель Приморья показал как выглядят водоёмы Приморья во время ЧС из окна самолета

Как видно по фото — вода уже находится в берегах водоемов и не выходит за их пределы. А значит, последствия паводка можно «отследить» только по тому, как выглядит земля вокруг озер. Не исключено, что она такого цвета из-за того, что совсем недавно она была затоплена.