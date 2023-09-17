Житель Приморья показал как выглядят водоёмы Приморья во время ЧС из окна самолета

Posted 16 сентября, 23:18
Published 16 сентября, 23:18
Modified Вчера, 03:20
Updated Вчера, 03:20
Житель Приморского края, который на днях пролетал над регионом в самолёте, следил за своим перелётом по карте и смог отследить как выглядят те или иные водоемы и водохранилища региона сейчас, спустя почти месяц после затяжных проливных дождей. Он смог сделать скриншоты с карты и сопоставить их с видом, который видел из иллюминатора воздушного судна.
Так, на фото ниже — озеро Кролевецкое (которое слева и побольше), а также озеро Орловское, которые находятся недалеко от Суражевки.
Как видно по фото — вода уже находится в берегах водоемов и не выходит за их пределы. А значит, последствия паводка можно «отследить» только по тому, как выглядит земля вокруг озер. Не исключено, что она такого цвета из-за того, что совсем недавно она была затоплена.
Вполне «комфортно» «чувствует себя» и водохранилище Артёмовское — крупнейшее водохранилище Приморского края, расположенное на реке Артёмовка в Шкотовском районе.
Когда в конце августа на регион вновь обрушились сильные осадки, жители ближайших населенных пунктов заволновались, а что будет, если с водохранилища начнут сбрасывать воду. Однако, оказывается, специалисты этого не делают и делать не будут.
Дело в том, что на водохранилище установлена воронка — это уникальное сооружение, которого нет больше нигде в мире. При переливе вода просто уходит в эту воронку и сливается в реку.