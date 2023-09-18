zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 02:49

Published Вчера, 02:49

Modified Вчера, 03:19

Updated Вчера, 03:19

Детоубийца получил по заслугам в Приморье

Детоубийца получил по заслугам в Приморье

18 сентября 2023, 02:49
Отчим с судимостью избил своего двухлетнего пасынка до смерти в Приморье. Мать хотела вызвать скорую, чтобы успеть спасти жизнь ребенка, но думала над этим в течение 2 дней — сейчас детоубийца получил по заслугам.

Мужчина 30 лет с судимостью нанес удары по голове и шее двухлетнему сыну своей сожительницы. Мальчик выжил, но его состояние здоровья ухудшалось в течение двух дней. Мать собиралась вызвать скорую, однако подсудимый отговорил ее.

Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, родители обратились за медпомощью, однако было уже поздно — через несколько часов мальчик скончался в отделении реанимации.

Преступник сознался в содеянном, однако во время судебного заседания отказался от своих слов, обвинил во всем сожительницу и сослался на давление со стороны правоохранительных органов. Видеозапись опровергла обвинения мужчины — никакого давления специалисты не оказывали.

Суд также учел показания свидетелей о применении насилия в адрес ребенка и до этого момента. Фигуранту назначили наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее «Восток-Медиа» писало о тушении кафе.

Читайте также:
В Приморье водитель выжил после столкновения с бетонным столбомВозгорание потушено: ситуация с пожаром на полигоне ТКО в Приморье — под контролемЖители Уссурийска стараются поддерживать общественный порядок в городе — видео
#Приморский край#Новости#Происшествие#Суд
Подпишитесь
«Тигр — Экскаватор 1: 0»: человек проиграл в неравном бою с опасным хищником — видео
20 августа, 05:45
Во Владивостоке прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России — видео
20 августа, 06:09
От ТЦ «Максим» во Владивостоке практически ничего не осталось — фото
19 августа, 07:47
Работникам госорганов Приморья поднимут зарплату на 5,5%
19 августа, 04:04
Константин Шестаков: «Нам удалось добиться больших изменений»
18 августа, 07:20
Мэр Владивостока Константин Шестаков дал новое помещение для волонтеров СВО
16 августа, 05:17