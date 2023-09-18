Детоубийца получил по заслугам в Приморье

Posted Вчера, 02:49
Published Вчера, 02:49
Modified Вчера, 03:19
Updated Вчера, 03:19
Мужчина 30 лет с судимостью нанес удары по голове и шее двухлетнему сыну своей сожительницы. Мальчик выжил, но его состояние здоровья ухудшалось в течение двух дней. Мать собиралась вызвать скорую, однако подсудимый отговорил ее.
Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, родители обратились за медпомощью, однако было уже поздно — через несколько часов мальчик скончался в отделении реанимации.
Преступник сознался в содеянном, однако во время судебного заседания отказался от своих слов, обвинил во всем сожительницу и сослался на давление со стороны правоохранительных органов. Видеозапись опровергла обвинения мужчины — никакого давления специалисты не оказывали.
Суд также учел показания свидетелей о применении насилия в адрес ребенка и до этого момента. Фигуранту назначили наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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