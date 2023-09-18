Детоубийца получил по заслугам в Приморье

Отчим с судимостью избил своего двухлетнего пасынка до смерти в Приморье. Мать хотела вызвать скорую, чтобы успеть спасти жизнь ребенка, но думала над этим в течение 2 дней — сейчас детоубийца получил по заслугам.

Сюжет Происшествие