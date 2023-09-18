Олег Кожемяко: приморцам будет интересно побывать на новом курорте в КНДР

В частности, во время встречи с Кожемяко Ким Чен Ын рассказал, что сейчас в КНДР идет строительство крупного курорта. Глава Приморье отметил, что после запуска проекта жителям Приморья будет интересно посетить курорт. Это возможность не только отдохнуть, но и съездить в новую страну.