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Олег Кожемяко: приморцам будет интересно побывать на новом курорте в КНДР

Олег Кожемяко: приморцам будет интересно побывать на новом курорте в КНДР

18 сентября 2023, 01:47
Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын рассказал о строительстве крупного курорта в стране. Губернатор Приморья считает, что жители региона захотят его посетить.
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КНДР

Приморский край может сотрудничать с КНДР по ряду направлений. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко после завершения визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Приморье. Подробности сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, во время встречи с Кожемяко Ким Чен Ын рассказал, что сейчас в КНДР идет строительство крупного курорта. Глава Приморье отметил, что после запуска проекта жителям Приморья будет интересно посетить курорт. Это возможность не только отдохнуть, но и съездить в новую страну.

«Думаю, жителям Приморья будет интересно побывать там, отдохнуть», — отметил Кожемяко.

Также губернатор рассказал, что, по планам, до конца 2023 года делегация Приморского края посетит КНДР. Стороны обсудят вопросы, связанные с развитием торговли, экономики, туризма. Есть интерес и в реализации совместных сельскохозяйственных проектов. Еще одним из направлений сотрудничества является обучение студентов из Северной Кореи в высших и средних учебных заведениях РФ.

«Уверен, отношения между Приморским краем и КНДР дадут хороший объем взаимовыгодных контрактов. Есть все предпосылки для того, чтобы наше сотрудничество с каждым годом набирало обороты, ширилось и развивались», — заявил Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что подарил Олег Кожемяко Ким Чен Ыну.

#Экономика#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Северная Корея#Торговля#КНДР#Россия#Олег Кожемяко#Курорт#Ким Чен Ын
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