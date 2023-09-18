Олег Кожемяко: приморцам будет интересно побывать на новом курорте в КНДР

Posted Вчера, 01:47
Published Вчера, 01:47
Modified Вчера, 03:18
Updated Вчера, 03:18
Приморский край может сотрудничать с КНДР по ряду направлений. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко после завершения визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Приморье. Подробности сообщает пресс-служба регионального правительства.
В частности, во время встречи с Кожемяко Ким Чен Ын рассказал, что сейчас в КНДР идет строительство крупного курорта. Глава Приморье отметил, что после запуска проекта жителям Приморья будет интересно посетить курорт. Это возможность не только отдохнуть, но и съездить в новую страну.
«Думаю, жителям Приморья будет интересно побывать там, отдохнуть», — отметил Кожемяко.
Также губернатор рассказал, что, по планам, до конца 2023 года делегация Приморского края посетит КНДР. Стороны обсудят вопросы, связанные с развитием торговли, экономики, туризма. Есть интерес и в реализации совместных сельскохозяйственных проектов. Еще одним из направлений сотрудничества является обучение студентов из Северной Кореи в высших и средних учебных заведениях РФ.
«Уверен, отношения между Приморским краем и КНДР дадут хороший объем взаимовыгодных контрактов. Есть все предпосылки для того, чтобы наше сотрудничество с каждым годом набирало обороты, ширилось и развивались», — заявил Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что подарил Олег Кожемяко Ким Чен Ыну.