Педагоги Владивостока сели за парты

«2023-й проходит под эгидой Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента России, и направлен на признание особого статуса педагогических работников. Для того, чтобы поднять престиж профессии, о ней надо говорить, и мы видим, какое большое количество интересных проектов реализуется в связи с этим на федеральном, краевом и муниципальном уровнях. Во Владивостоке, например, появился подкаст, посвящённый работникам образования, который ведет начальник городского управления образования Максим Кильчевский. Мы тоже не остались в стороне. Наши первички приняли участие в акции „Читаем Ушинского“, сразу несколько членов городской профорганизации — Ольга Куренная, Людмила Хорошавина и Владимир Зименко-стали героями роликов, снятых Общественным телевидением Приморья при поддержке Федерации профсоюзов региона. А в конце августа мы организовали и провели туристский слёт для педагогов Владивостока, зарядив их энергией и положительными эмоциями накануне учебного года», — рассказала председатель Владивостокской городской профорганизации работников образования Людмила Карамова.