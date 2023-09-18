Педагоги Владивостока сели за парты

Posted 18 сентября, 06:26
Published 18 сентября, 06:26
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Учебно-методическом центре Федерации профсоюзов Приморья собрались председатели первичных профорганизаций школ, детских садов и учреждений дополнительного образования краевого центра, а также молодые активисты.
Говорили о направлениях педагогической деятельности в новом учебном году, в том числе в сфере патриотического воспитания, важности участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, обменивались опытом — профсоюзным и педагогическим, — а также обсуждали планы профорганизации краевого центра и ее Молодежного совета на новый учебный год.
«2023-й проходит под эгидой Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента России, и направлен на признание особого статуса педагогических работников. Для того, чтобы поднять престиж профессии, о ней надо говорить, и мы видим, какое большое количество интересных проектов реализуется в связи с этим на федеральном, краевом и муниципальном уровнях. Во Владивостоке, например, появился подкаст, посвящённый работникам образования, который ведет начальник городского управления образования Максим Кильчевский. Мы тоже не остались в стороне. Наши первички приняли участие в акции „Читаем Ушинского“, сразу несколько членов городской профорганизации — Ольга Куренная, Людмила Хорошавина и Владимир Зименко-стали героями роликов, снятых Общественным телевидением Приморья при поддержке Федерации профсоюзов региона. А в конце августа мы организовали и провели туристский слёт для педагогов Владивостока, зарядив их энергией и положительными эмоциями накануне учебного года», — рассказала председатель Владивостокской городской профорганизации работников образования Людмила Карамова.
Особое внимание городская профорганизация уделяет участию педагогов в профессиональных конкурсах.
«Мы не на словах, а на деле заинтересованы в непрерывном совершенствовании педагогов и их профессиональном развитии, тем более что крайком нашего профсоюза многое делает для развития конкурсного движения в регионе. В этом году, например, оплатили дорогу двум воспитателям детского сада №104в тренинг-лагерь „Мастерская успеха“, где шла работа как раз с участниками конкурсов профмастерства», — продолжает Людмила Карамова.
Работает городская профорганизация образования и над снижением бюрократической нагрузки на педагогов — в июле нынешнего года по ее инициативе этот вопрос вынесли на Трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений краевого центра, где вместе с социальными партнерами искали его решение.
Большое внимание уделяется молодёжи и наставникам. В 2022 году крайкому отраслевого профобъединения совместно с Федерацией профсоюзов Приморья удалось добиться изменений в краевой закон «О мерах социальной поддержки педагогических работников Приморского края». И теперь молодые педагоги, пришедшие работать в школы и детсады региона со студенческой скамьи, могут рассчитывать на все меры социальной поддержки наравне с выпускниками учебных заведений. А сегодня горком профсоюза, работая над городским Отраслевым соглашением, ввел в документ специальный раздел «Молодёжная политика», чтобы еще раз привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются молодые педагоги.
Также в рамках семинара отметили и поощрили наиболее активных членов городской профорганизации по итогам предыдущего учебного года.