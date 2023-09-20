«Объявлен выговор» — мэр Владивостока наказал подрядчиков мемориала воинам СВО

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Мемориал погибшим в спецоперации собирались сдать в октябре 2023 года. На столь важном месте планировали разместить российский триколор и лавочки, чтобы людям было комфортнее отдавать дань памяти великим героям и любимым мужчинам.
Однако подрядчик мало того, что не справился с поставленными задачами, так и безответственя к выполнению своих первостепенных обязанностей, в особенности — к обеспечению безопасности территории.
Константин Шестаков сделал видео-обращение, в котором подробно рассказал о мерах наказания, которые он совместно с администрацией города применил к провинившейся организации. Во-первых, уполномоченные специалисты провели тщательную проверку для выявления правонарушений. Получив результаты, администрация расторгла контракт с подрядчиком.
Помимо этого Константин Шестаков сообщил об увольнении начальника управления, которая курировала проект. Замглавы мэрии получил выговор, чтобы подобное никогда не повторялось.
На видео заметно, как мэр старался сдержать эмоции по отношению к столь безответственным и безнравственным людям, позволившим себе подобным образом отнестись к памятнику в честь погибших бойцов в зоне СВО. В кротчайшие сроки администрация заключит договор с новой подрядной компанией, которая закончит мемориал подобающим образом.
Напомним, что Константин Шестаков тщательно следит за благоустройством города, его исторической ценностью и комфортом граждан. Сейчас во Владивостоке развернулась большая кампания по обустройству парков, скверов, ремонтов дорог и придомовых территорий, разрабатываются проекты различных локаций, которые позволят не только отдохнуть на лоне природы, но и заняться любимым делом, а молодежи — проявить свой творческий потенциал.
Градоначальник активно поддерживает инициативы людей и на личном контроле держит их реализацию.