«Объявлен выговор» — мэр Владивостока наказал подрядчиков мемориала воинам СВО

Напомним, что Константин Шестаков тщательно следит за благоустройством города, его исторической ценностью и комфортом граждан. Сейчас во Владивостоке развернулась большая кампания по обустройству парков, скверов, ремонтов дорог и придомовых территорий, разрабатываются проекты различных локаций, которые позволят не только отдохнуть на лоне природы, но и заняться любимым делом, а молодежи — проявить свой творческий потенциал.