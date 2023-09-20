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«Объявлен выговор» — мэр Владивостока наказал подрядчиков мемориала воинам СВО

«Объявлен выговор» — мэр Владивостока наказал подрядчиков мемориала воинам СВО

20 сентября 2023, 08:53
Фото: vlc.ru
Мэр Владивостока Константин Шестаков отреагировал на неподобающее отношение к созданию мемориала в честь погибших бойцов в ходе СВО. Он сообщил о расторжении контракта с компанией-подрядчиком и применил меры к недобросовестным исполнителям.

Мемориал погибшим в спецоперации собирались сдать в октябре 2023 года. На столь важном месте планировали разместить российский триколор и лавочки, чтобы людям было комфортнее отдавать дань памяти великим героям и любимым мужчинам.

Однако подрядчик мало того, что не справился с поставленными задачами, так и безответственя к выполнению своих первостепенных обязанностей, в особенности — к обеспечению безопасности территории.

Константин Шестаков сделал видео-обращение, в котором подробно рассказал о мерах наказания, которые он совместно с администрацией города применил к провинившейся организации. Во-первых, уполномоченные специалисты провели тщательную проверку для выявления правонарушений. Получив результаты, администрация расторгла контракт с подрядчиком.

Помимо этого Константин Шестаков сообщил об увольнении начальника управления, которая курировала проект. Замглавы мэрии получил выговор, чтобы подобное никогда не повторялось.

Видео: shestakovblog

На видео заметно, как мэр старался сдержать эмоции по отношению к столь безответственным и безнравственным людям, позволившим себе подобным образом отнестись к памятнику в честь погибших бойцов в зоне СВО. В кротчайшие сроки администрация заключит договор с новой подрядной компанией, которая закончит мемориал подобающим образом.

Напомним, что Константин Шестаков тщательно следит за благоустройством города, его исторической ценностью и комфортом граждан. Сейчас во Владивостоке развернулась большая кампания по обустройству парков, скверов, ремонтов дорог и придомовых территорий, разрабатываются проекты различных локаций, которые позволят не только отдохнуть на лоне природы, но и заняться любимым делом, а молодежи — проявить свой творческий потенциал.

Градоначальник активно поддерживает инициативы людей и на личном контроле держит их реализацию.

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