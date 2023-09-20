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Шестаков — о мастер-плане: Будем развивать агломерацию Владивостока системно

Шестаков — о мастер-плане: Будем развивать агломерацию Владивостока системно

20 сентября 2023, 01:06
Президент России Владимир Путин одобрил мастер-план городской агломерации Владивостока, который ему представили в рамках ВЭФ. По словам главы краевой столицы Константина Шестакова, в разработке документа приняли участие тысячи приморцев.
«Благодаря большой команде удалось сформировать пул необходимых мероприятий, которые повлияют на системное развитие города по всем направлениям. Мероприятия мастер-плана и плана социально-экономического развития будут реализованы силами городского бюджета, а также получат поддержку регионального и федерального финансирования», — сказал Шестаков.

Основные пожелания жителей Владивостока коснулись:

  • свободного выхода к морю
  • благоустройства набережных
  • ограничения застройки сопок высотными домами для сохранения ценнейших видов и городского ландшафта
  • повышения качества городской среды
  • загруженности дорог
  • низкого уровня зарплат.

Так, Большой Владивосток может стать полицентричной территорией. Там планируется равномерно распределить рабочие места, услуги, промышленные, логистические и жилые районы. В документе сделан упор на комплексное развитие территорий по принципу 15-минутного города — человек за 15 минут должен успеть дойти до нужной ему точки.

На острове Русский создадут инновационно-технологический центр на базе кампуса ДВФУ. Также на острове появятся парки развлечений, гостиницы, аквапарк и другие объекты. Для этого, конечно, нужна новая сеть дорог, мост через бухту Новик, жилье.

Важным элементом будущего города станет «Миллионка» и весь исторический центр. Его ревитализируют и более активно буду включать в культурный и туристический оборот. Кроме того, будет проведено обустройство новых скверов, парков во всех районах города. Власти также намерены обустроить сопки и создать сеть видовых площадок на их вершинах.

Также команда Шестакова рассмотрела запрос жителей на свободный доступ к морю. Чтобы обеспечить его, например, будут развивать территории вдоль Амурского залива — мысы Калузина, Фирсова, Кунгасного. В долине Первой Речки планируется построить новый деловой центр. Вдоль Амурского залива — от Батарейной до Татарской — построят полноценную улицу.

Планируется также развивать сферу общественного транспорта. Администрация перейдет на брутто-контракты с перевозчиками. Это поможет повысить качество транспорта, соблюдение графика движения, продолжится внедрение выделенных полос и создание легкого метро (городской электрички). После строительства 11 новых станций она, предположительно, будет ездить по трем маршрутам:

  • от Казанского моста до Седанки
  • от Второй Речки до Березовой
  • от вокзала до Большого Улисса.

Ранее «Восток Медиа» писало, что краевые власти совместно с жителями Приморья проделали большую работу по формированию мастер-планов развития территорий, которые были одобрены президентом Владимиром Путиным. 13 сентября губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал соглашения об их реализации с главами девяти муниципалитетов.

#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Общественный транспорт#Константин Шестаков#Амурский залив#Исторический центр#Парки#Русский остров#Гостиницы#Аквапарк#Седанка#Вокзал
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