Шестаков — о мастер-плане: Будем развивать агломерацию Владивостока системно

Posted Вчера, 01:06
Published Вчера, 01:06
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«Благодаря большой команде удалось сформировать пул необходимых мероприятий, которые повлияют на системное развитие города по всем направлениям. Мероприятия мастер-плана и плана социально-экономического развития будут реализованы силами городского бюджета, а также получат поддержку регионального и федерального финансирования», — сказал Шестаков.
Основные пожелания жителей Владивостока коснулись:
Так, Большой Владивосток может стать полицентричной территорией. Там планируется равномерно распределить рабочие места, услуги, промышленные, логистические и жилые районы. В документе сделан упор на комплексное развитие территорий по принципу 15-минутного города — человек за 15 минут должен успеть дойти до нужной ему точки.
На острове Русский создадут инновационно-технологический центр на базе кампуса ДВФУ. Также на острове появятся парки развлечений, гостиницы, аквапарк и другие объекты. Для этого, конечно, нужна новая сеть дорог, мост через бухту Новик, жилье.
Важным элементом будущего города станет «Миллионка» и весь исторический центр. Его ревитализируют и более активно буду включать в культурный и туристический оборот. Кроме того, будет проведено обустройство новых скверов, парков во всех районах города. Власти также намерены обустроить сопки и создать сеть видовых площадок на их вершинах.
Также команда Шестакова рассмотрела запрос жителей на свободный доступ к морю. Чтобы обеспечить его, например, будут развивать территории вдоль Амурского залива — мысы Калузина, Фирсова, Кунгасного. В долине Первой Речки планируется построить новый деловой центр. Вдоль Амурского залива — от Батарейной до Татарской — построят полноценную улицу.
Планируется также развивать сферу общественного транспорта. Администрация перейдет на брутто-контракты с перевозчиками. Это поможет повысить качество транспорта, соблюдение графика движения, продолжится внедрение выделенных полос и создание легкого метро (городской электрички). После строительства 11 новых станций она, предположительно, будет ездить по трем маршрутам:
Ранее «Восток Медиа» писало, что краевые власти совместно с жителями Приморья проделали большую работу по формированию мастер-планов развития территорий, которые были одобрены президентом Владимиром Путиным. 13 сентября губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал соглашения об их реализации с главами девяти муниципалитетов.