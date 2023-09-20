Шестаков — о мастер-плане: Будем развивать агломерацию Владивостока системно

Важным элементом будущего города станет «Миллионка» и весь исторический центр. Его ревитализируют и более активно буду включать в культурный и туристический оборот. Кроме того, будет проведено обустройство новых скверов, парков во всех районах города. Власти также намерены обустроить сопки и создать сеть видовых площадок на их вершинах.