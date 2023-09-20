Владимиру Путину понравился мастер-план Владивостока

Мастер-план включает в себя несколько крупных тематических блоков. В недалеком будущем во Владивостокскую агломерацию войдут, кроме Владивостока, Артем, Большой Камень и остров Русский. В этом, так называемом Большом Владивостоке, будут равномерно распределены жилые районы, промышленные и туристические зоны, предприятия, деловой центр. А сама территория станет полицентричной. При этом у жителя агломерации будет не больше 15 минут, чтобы добраться до любого необходимого сервиса — от социального до культурного.