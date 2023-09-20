Владимиру Путину понравился мастер-план Владивостока

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Разработка мастер-плана Владивостока вышла на финишную прямую. Теперь с ним могут ознакомиться и горожане — рабочий документ опубликован на сайте городской администрации. Для многих владивостокцев это возможность увидеть в официальном проекте свои собственные предложения и идеи — участие в разработке мастер-плана приняли тысячи жителей дальневосточной столицы.
Мастер-план презентовали на ВЭФ-2023. Принимал его президент РФ Владимир Путин. Губернатор Олег Кожемяко отметил во время презентации, что главной идеей проекта стало становление Владивостока как научного, финансового и логистического центра Азиатского макрорегиона.
Путин в целом поддержал мастер-план. Он сделал несколько важных уточнений, необходимых для последующей работы над проектом. Так, президент РФ предложил перенести нефтебазу за границу Владивостока. Владимир Путин предложил подготовить план-график для реализации этого. Также глава государства обозначил необходимость создания в городе легкого метро для разгрузки дорог и уменьшения пробок. Путин поручил представителям РЖД и мэрии при возможности ускорить этот процесс.
Мастер-план включает в себя несколько крупных тематических блоков. В недалеком будущем во Владивостокскую агломерацию войдут, кроме Владивостока, Артем, Большой Камень и остров Русский. В этом, так называемом Большом Владивостоке, будут равномерно распределены жилые районы, промышленные и туристические зоны, предприятия, деловой центр. А сама территория станет полицентричной. При этом у жителя агломерации будет не больше 15 минут, чтобы добраться до любого необходимого сервиса — от социального до культурного.