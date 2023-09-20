zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:45

Published Сегодня, 02:45

Modified Сегодня, 02:47

Updated Сегодня, 02:47

Владимиру Путину понравился мастер-план Владивостока

Владимиру Путину понравился мастер-план Владивостока

20 сентября 2023, 02:45
На ВЭФ-2023 президенту РФ представили мастер-план Владивостокской городской агломерации. Теперь с документом могут ознакомиться и жители Приморья.
Сюжет
ВЭФ-2023

Разработка мастер-плана Владивостока вышла на финишную прямую. Теперь с ним могут ознакомиться и горожане — рабочий документ опубликован на сайте городской администрации. Для многих владивостокцев это возможность увидеть в официальном проекте свои собственные предложения и идеи — участие в разработке мастер-плана приняли тысячи жителей дальневосточной столицы.

Мастер-план презентовали на ВЭФ-2023. Принимал его президент РФ Владимир Путин. Губернатор Олег Кожемяко отметил во время презентации, что главной идеей проекта стало становление Владивостока как научного, финансового и логистического центра Азиатского макрорегиона.

Путин в целом поддержал мастер-план. Он сделал несколько важных уточнений, необходимых для последующей работы над проектом. Так, президент РФ предложил перенести нефтебазу за границу Владивостока. Владимир Путин предложил подготовить план-график для реализации этого. Также глава государства обозначил необходимость создания в городе легкого метро для разгрузки дорог и уменьшения пробок. Путин поручил представителям РЖД и мэрии при возможности ускорить этот процесс.

Мастер-план включает в себя несколько крупных тематических блоков. В недалеком будущем во Владивостокскую агломерацию войдут, кроме Владивостока, Артем, Большой Камень и остров Русский. В этом, так называемом Большом Владивостоке, будут равномерно распределены жилые районы, промышленные и туристические зоны, предприятия, деловой центр. А сама территория станет полицентричной. При этом у жителя агломерации будет не больше 15 минут, чтобы добраться до любого необходимого сервиса — от социального до культурного.

#Экономика#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Владимир Путин#ВЭФ-2023#Территория
Подпишитесь
«Тигр — Экскаватор 1: 0»: человек проиграл в неравном бою с опасным хищником — видео
20 августа, 05:45
Во Владивостоке прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России — видео
20 августа, 06:09
От ТЦ «Максим» во Владивостоке практически ничего не осталось — фото
19 августа, 07:47
Работникам госорганов Приморья поднимут зарплату на 5,5%
19 августа, 04:04
Константин Шестаков: «Нам удалось добиться больших изменений»
18 августа, 07:20
Мэр Владивостока Константин Шестаков дал новое помещение для волонтеров СВО
16 августа, 05:17