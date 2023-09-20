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Published Вчера, 03:11

Modified Вчера, 03:15

Updated Вчера, 03:15

Во Владивостоке хотят освободить от земельного налога семьи участников СВО

Во Владивостоке хотят освободить от земельного налога семьи участников СВО

20 сентября 2023, 03:11
Власти Владивостока предложили новую льготу для семей участников специальной военной операции (СВО). Идея заключается в освобождении от земельного налога тех, чей защитник погиб.

На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города 20 сентября первый заместитель главы администрации Сергей Дмитриенко озвучил эту инициативу. Согласно проекту, семьям будет предоставляться налоговая льгота на один земельный участок, который не используется в коммерческих целях.

«Принимая во внимание важность вопроса предоставления со стороны государства и органов местного самоуправления мер поддержки членам семей погибших участников СВО, прошу принять проект решения думы в трех чтениях», — обратился к депутатам первый вице-мэр.

Ожидается, что депутаты поддержат инициативу.

Стоит напомнить, что уже существуют некоторые меры социальной поддержки детей участников СВО во Владивостоке, такие как бесплатное питание и освобождение от оплаты за посещение муниципальных детских садов. Также школьники могут воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте с помощью карты учащегося.

Важно отметить, что Приморский край входит в пятерку регионов России, оказывающих лучшую поддержку военнослужащим и их семьям. Вся работа по поддержке этих семей находится под контролем губернатора региона Олега Кожемяко.

#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Россия#Земельный участок#Поддержка#Спецоперация#СВО#Земельный налог#Государство#Органы местного самоуправления#Бесплатный проезд
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