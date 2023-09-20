Во Владивостоке хотят освободить от земельного налога семьи участников СВО

Стоит напомнить, что уже существуют некоторые меры социальной поддержки детей участников СВО во Владивостоке, такие как бесплатное питание и освобождение от оплаты за посещение муниципальных детских садов. Также школьники могут воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте с помощью карты учащегося.