Во Владивостоке хотят освободить от земельного налога семьи участников СВО

Posted Вчера, 03:11
Published Вчера, 03:11
Modified Вчера, 03:15
Updated Вчера, 03:15
На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города 20 сентября первый заместитель главы администрации Сергей Дмитриенко озвучил эту инициативу. Согласно проекту, семьям будет предоставляться налоговая льгота на один земельный участок, который не используется в коммерческих целях.
«Принимая во внимание важность вопроса предоставления со стороны государства и органов местного самоуправления мер поддержки членам семей погибших участников СВО, прошу принять проект решения думы в трех чтениях», — обратился к депутатам первый вице-мэр.
Ожидается, что депутаты поддержат инициативу.
Стоит напомнить, что уже существуют некоторые меры социальной поддержки детей участников СВО во Владивостоке, такие как бесплатное питание и освобождение от оплаты за посещение муниципальных детских садов. Также школьники могут воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте с помощью карты учащегося.
Важно отметить, что Приморский край входит в пятерку регионов России, оказывающих лучшую поддержку военнослужащим и их семьям. Вся работа по поддержке этих семей находится под контролем губернатора региона Олега Кожемяко.