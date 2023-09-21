«Новый» исторический центр появится во Владивостоке — мастер-план

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
По словам градоначальника, для составления мастер-плана в рамках голосования привлекли более 15 тысяч местных жителей, которые самостоятельно выбирали желаемые изменения в городе и предлагали свои идеи по благоустройству дальневосточной столицы. Таким образом этот проект стал самым «народным» — мало того, что люди получат именно то, что им действительно нужно, так и уровень жизни благодаря модернизации Владивостока повысится.
Следует отметить, что новые общественные пространства, изменение нескольких правил по пользованию ресурсами и реконструкция исторического центра также привлекут большой поток туристов из разных городов страны и заграницы.
В частности, люди проголосовали за свободный выход к морю, благоустройство набережных, сохранение естественного вида сопок и запрет на их застройку жилыми комплексами, повышение зарплат и изменение транспортной инфраструктуры с акцентом на разгрузку автомобильных артерий.
Уточним, что в историческом центре хотят провести обновление и восстановление, благодаря чему исконно историческое значение Владивостока как города-порта не изменится, но получит новый облик в виде свежих фасадов зданий, аккуратных памятников и других объектов, которые отвечают за культурную ценность местности.
За счет своих прекрасных ландшафтов и удивительной «биографии» город является одним из самых привлекательных для туристов на Дальнем Востоке, поэтому власти обратят особое внимание не только на «косметику», но и функционирование внедряемых систем — чтобы каждая набережная радовала уютом, комфортом и развлекательной программой, а исторический центр погружал в атмосферу «тех лет» и напоминал местным жителям, гостям города о значении Владивостока.