«Новый» исторический центр появится во Владивостоке — мастер-план

По словам градоначальника, для составления мастер-плана в рамках голосования привлекли более 15 тысяч местных жителей, которые самостоятельно выбирали желаемые изменения в городе и предлагали свои идеи по благоустройству дальневосточной столицы. Таким образом этот проект стал самым «народным» — мало того, что люди получат именно то, что им действительно нужно, так и уровень жизни благодаря модернизации Владивостока повысится.