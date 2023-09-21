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В 15 минутах ходьбы: инфраструктуру обновят в рамках мастер-плана Владивостока

В 15 минутах ходьбы: инфраструктуру обновят в рамках мастер-плана Владивостока

21 сентября 2023, 05:47
Мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что благодаря мастер-плану муниципалитета специалистам удастся построить буквально «город мечты». Магазины, школы, аптеки и другие соцучреждения буду у граждан «под рукой».

Согласно мастер-плану города, всю инфраструктуру в Большом Владивостоке планируют распределить равномерно. Это означает, что все необходимые соцучреждения будут в шаговой доступности у любого местного жителя. Таким образом все необходимые магазины, аптеки и оптики, детсады, школы и другие немаловажные заведения будут расположены максимально комфортно — в 15 минутах ходьбы.

По крайней мере, эта идея стала основной для реализации мастер-плана. Сейчас в городе активно развивают инфраструктуру, создают новые проекты транспортных артерий, а также ремонтируют дороги и изменяют на локальном уровне правила дорожного движения, чтобы разгрузить трафик и позволить пешеходам комфортно передвигаться по улицам дальневосточной столицы.

Специалисты подчеркнули, что мастер-план предусматривает деление районов, то есть промышленные объекты не будут входить в экологически чистые и жилые районы — их отделят природные буферные зоны.

Напомним, что сейчас идет планирования не только «города-15-минутки», но и развитие исторического центра, а также наращивание туристического потенциала Владивостока. В частности, специалисты планируют обновить и восстановить исторический центр, вдохнуть в него жизнь, чтобы об исторической значимости города-порта не забывали, наоборот — вспоминали всю ценность удивительного и уникального муниципалитета при одном лишь взгляде на великолепные фасады зданий и аккуратные памятники.

Для привлечения туристов и удобства местных жителей в плане предусмотрена реконструкция набережен.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Благоустройство
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