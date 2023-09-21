В 15 минутах ходьбы: инфраструктуру обновят в рамках мастер-плана Владивостока

Напомним, что сейчас идет планирования не только «города-15-минутки», но и развитие исторического центра, а также наращивание туристического потенциала Владивостока. В частности, специалисты планируют обновить и восстановить исторический центр, вдохнуть в него жизнь, чтобы об исторической значимости города-порта не забывали, наоборот — вспоминали всю ценность удивительного и уникального муниципалитета при одном лишь взгляде на великолепные фасады зданий и аккуратные памятники.