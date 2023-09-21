В большое будущее: мастер-план станет стратегией развития Большого Владивостока

Posted Вчера, 23:01
Published Вчера, 23:01
Modified Сегодня, 02:48
Updated Сегодня, 02:48
Губернатор Приморья Олег Кожемяко представил мастер-планы развития муниципалитетов региона президенту России Владимиру Путину на полях восьмого Восточного экономического форума, в числе которых план развития «Большого Владивостока». Это комплекс мер и проектов, реализация которых направлена на развитие Владивостокской городской агломерации. По словам главы Приморья, Владивостоку отведена роль центра агломерации, Артем станет транспортно-логистическим хабом, в Большом Камне и ТОР «Приморье» будут запущены промышленные площадки и предприятия, а на острове Русском будут развивать науку и туризм.
В ходе встречи с Владимиром Путиным Олег Кожемяко презентовал мастер-план территории, обозначив ключевые проекты развития Владивостока. Это создание восточного узла Северного морского пути, строительство новых морских и сухих портов, формирование производственных кластеров в Большом Камне — на базе судостроительного завода «Звезда» и в ТОР «Приморье», на площадке которого уже реализуется более 120 инвестиционных проектов.
«Рассчитываем, что реализация обозначенных проектов обеспечит рост экономики агломерации с 700 миллиардов до 1,1 триллиона рубле. Для их успешного воплощения необходимо сформировать современный центр подготовки кадров, так называемый суперколледж в 2024–2026 годах. Такой проект обсуждается с Министерством просвещения и Минвостоком», — заявил Олег Кожемяко.
Во время презентации Владимир Путин отметил, что у Владивостока есть колоссальные перспективы развития. Однако есть ряд инфраструктурных ограничений, которые необходимо устранять — в городе существует проблема с пробками на дорогах и нехваткой общественного транспорта.
«В целом к решению градостроительных вопросов нужно подойти комплексно с заботой об уникальной природе этих территорий, архитектурном наследит Владивостока, включая исторические объекты фортификации Владивостокской крепости», — заявил глава государства.
Владимир Путин отметил также, что особое внимание необходимо уделить реставрации фасадов зданий в исторической части краевого центра, а также ремонту пешеходных улиц и набережных. Он подчеркнул, что благоустройство города даст новое качество жизни горожан и привлечет туристов из других регионов России и из-за рубежа. Владимир Путин призвал при реализации проектов мастер-плана главный ориентир держать на мнение и пожелания жителей Большого Владивостока.
Отметим, что формирование мастер-плана на всех этапах осуществлялось с привлечением общественности, активных жителей Владивостока, этот стратегический документ можно назвать самым народным.
«Участие в разработке мастер-плана приняли тысячи жителей Владивостока. Благодаря большой команде удалось сформировать пул необходимых мероприятий, которые повлияют на системное развитие города по всем направлениям. Мероприятия мастер-плана и плана социально-экономического развития будут реализованы силами городского бюджета, а также получат поддержку регионального и федерального финансирования», — отметил глава Владивостока Константин Шестаков.
Глава города уточнил, что при разработке документа было опрошено более 15 тысяч человек, поступило более тысячи предложений от граждан по самым проблемным вопросам, которые были учтены в плане мероприятий до 2030 года.
В ходе обсуждения мастер-плана горожане просили дать свободный выход к морю, благоустроить набережные, считая их главной ценностью дальневосточной столицы. По мнению жителей, важно также сохранить сопки, не застраивая их высотными домами, это нужно для того, чтобы сохранить ценнейшие виды и городской ландшафт. Горожане считают также, что низкое качество городской среды, плохое состояние и загруженность дорог, низкий уровень зарплат приводят к оттоку населения. Для решения этих и других задач в мастер-плане предусмотрен комплекс мер, который будет реализовываться в ближайшие семь лет.
Мастер-план развития Большого Владивостока предусматривает увеличение количества населения до 900 тысяч человек. Для того, чтобы создать условия, в агломерации быстрыми темпами необходимо строить комфортное жилье, создавать и модернизировать коммунальную инфраструктуру, благоустраивать территории для отдыха. Специалисты краевого правительства и мэрии Владивостока посчитали, что в городе нужно построить 13 школ, 26 детских садов, шесть объектов культуры, две больницы, девять поликлиник и 114 спортивных объектов. Многие действующие учреждения потребуют реконструкции и капитального ремонта.
При реализации мастер-плана будет соблюдаться самый главный принцип, заложенный документом, — полицентричность территории. Это означает, что в Большом Владивостоке все будет распределяться равномерно — рабочие места, услуги, жилые, промышленные, логистические и деловые районы.
Основной идеей станет комплексное развитие территорий по принципу 15-минутного города, когда у горожан в 15-минутной пешей доступности будут все необходимые социальные, досуговые и культурные сервисы. При этом промышленные территории будут отделены природными буферными зонами.
Развитие острова Русский пойдет по пути создания инновационно-технологического и научно-образовательного комплексов на базе ДВФУ.
«Мастер-план Владивостока, проект, который прокладывает генеральную линию развития города на перспективу. Учтено развитие науки, взаимосвязь наших научных учреждений — ДВФУ, ДВО РАН с азиатскими партнёрами. Мы понимаем, что структурная экономика быстро не поменяется, но хотим, чтобы доля науки и образования во Владивостоке поднялась на 10-15 процентов, чтобы они нам приносили доход. Потому что развитие научное и образовательное — это высокие заработные платы, другие потребности — а значит, у нас есть возможность расширяться, строить дома под этих людей», — рассказал первый заместитель главы города Сергей Дмитриенко.
Другое направление развития Русского — туристическое и рекреационное. Здесь могут появиться ландшафтные и тематические парки развлечений, курортно-гостиничные комплексы, аквапарк и другие привлекательные с точки зрения туризма объекты.
Кроме того, предлагается реализовать проекты, связанные со строительством конгрессно-выставочного центра и дружины «Аквамарин» всероссийского детского центра «Океан».
Начатое ранее создание крупных культурно-просветительских объектов во Владивостоке будет продолжено и в рамках мастер-плана Большого Владивостока. В свое время серьезным прорывом стало строительство Приморской сцены Мариинского театра. Сегодня активно развивается государственный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева, который объединил под своим крылом многие объекты Владивостокской крепости. Завершается строительство музейного и театрально-образовательного комплекса.
Внимание властей будет сконцентрировано также и на историческом центре, в том числе Миллионке, сегодня эта часть Владивостока остро нуждается в ревитализации — обновлении и восстановлении, исторический Владивосток необходимо еще более активно включать в культурный и туристический оборот.
Кроме того, крупные природные парки планируется создать на острове Русском, а также в материковой части города — на базе Ботанического сада ДВО РАН.
Ответом на запрос жителей о недостатке благоустроенных территорий должна стать большая работа по обустройству новых скверов, парков, причем во всех районах города и, помимо этого, создание сети видовых площадок на вершинах городских сопок. Отметим, что эта работа уже началась.
По запросу жителей на доступ к морю в мастер-плане предусмотрено комплексное развитие территорий вдоль Амурского залива, в том числе, в районе мысов Калузина, Фирсова, Кунгасного, а также строительство нового делового района в долине Первой Речки. Важный элемент развития — строительство полноценной улицы вдоль Амурского залива — от Батарейной до Татарской.
«Дворовые территории, общественные парки, скверы и набережные — масса объектов благоустройства вошла в мастер-план Большого Владивостока. При разработке концепции мы, в первую очередь, выходили к жителям нашего города и собирали от них предложения по функциональным зонам», — подчеркнул руководитель Дирекции общественных пространств Артур Шибаров.
Развитие улично-дорожной сети в Большом Владивостоке является важной частью мастер-плана, в которую входит создание альтернативных маршрутов, обеспечение транспортной доступности новых районов, а также трансформация городских дорог в полноценные улицы. Предусмотрено и развитие общественного транспорта — планируется ввести новые системы контрактов с перевозчиками, которые позволят соблюдать графики движения и повысить качество. Продолжится работа по внедрению выделенных полос для общественного транспорта, а также будет создано легкое метро (городская электричка).
Отметим, что городская электричка предположительно будет двигаться как минимум по трем маршрутам: от Казанского моста до Седанки, от Второй Речки до Березовой, от вокзала до Большого Улисса. Для этого необходимо будет построить 11 новых станций.
Президент России Владимир Путин в целом одобрил мастер-план Большого Владивостока, но дал ряд уточняющих поручений. Во-первых, администрации города предстоит подготовить план-график по переносу нефтебазы за черту Владивостока. Он отметил, что с точки зрения урбанистики и экологии расположение нефтебазы в самом центре дальневосточной столицы является неправильным и неэффективным.
«Этот район может быть использован с большей отдачей, в том числе для прогулок и отдыха горожан и туристов. В обозримом будущем нефтебазу нужно вынести за черту города», — подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства распорядился также совместно с РЖД рассмотреть возможность ускорить создание легкого метро, добавив, что это позволит разгрузить трассы и продвинуться в решении проблемы пробок.
«Проект нуждается в детальной проработке с РЖД, однако его первый этап может быть запущен уже в 2025 году», — пояснил президенту Олег Кожемяко.
Владимир Путин поставил задачу закрепить и узаконить понятие «мастер-плана» в системе стратегических документов, и проработать итоговый набор мероприятий и зафиксировать источники финансирования в комплексных долгосрочных планах развития. Как только эта работа будет завершена мастер-план Большого Владивостока будет официально запущен в работу.