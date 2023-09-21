В большое будущее: мастер-план станет стратегией развития Большого Владивостока

В ходе обсуждения мастер-плана горожане просили дать свободный выход к морю, благоустроить набережные, считая их главной ценностью дальневосточной столицы. По мнению жителей, важно также сохранить сопки, не застраивая их высотными домами, это нужно для того, чтобы сохранить ценнейшие виды и городской ландшафт. Горожане считают также, что низкое качество городской среды, плохое состояние и загруженность дорог, низкий уровень зарплат приводят к оттоку населения. Для решения этих и других задач в мастер-плане предусмотрен комплекс мер, который будет реализовываться в ближайшие семь лет.