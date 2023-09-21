В ожидании чуда: трансплантация в Волжском филиале центра имени академика Шумакова

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Это не романтика и не мечта. Ведь именно новую жизнь дарят пациентам медики в Волжском филиале НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова. Команда проекта «Код к здоровью», посвященного уникальным возможностям региональной медицины, побывала в медицинском центре и познакомилась с врачами и пациентами одного из лидеров мировой трансплантологии.
«Когда здесь началась масштабная стройка, полгорода у нас гадало, что же всё-таки это строят», — рассказывает во время обязательной ежедневной прогулки в парке местная жительница Диана Агеева. Открытие центра для многих, вероятно, прошло незамеченным. Ведь центр открылся в разгар пандемии, в 2020 году. Но для Дианы это событие стало спасением и началом пути к новой жизни. «У меня было заболевание почек, — рассказывает Диана. — С ним можно было жить, поддерживать состояние. Но COVID-19 никого не щадил. У меня в результате осложнений все переросло в тяжелое хроническое заболевание, которое привело меня сначала на гемодиализ, а потом на консультацию в этот центр».
Медицинский центр имени академика Шумакова в Волжском — это сверхсовременное многофункциональное медицинское учреждение, которое по степени оснащения может соперничать с ведущими мировыми медицинскими центрами. В Филиале Центра им. академика В. И. Шумакова оказывается высокотехнологичная помощь пациентам по направлениям: транспланталогия, нефрология, диализ, урология, рентгенохирургия, кардиология, терапия, хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, ультразвуковая диагностика, мониторинг ЭКГ по холтеру, эндоскопия, ЭКГ, анализы, лучевая диагностика и телемедицина. Центр располагает самой современной медицинской аппаратурой, в том числе КТ и МРТ с уникальной для нашей страны разрешающей способностью. С момента открытия центра помощь в его стенах получили уже более 2700 пациентов, для 118 из них были выполнены трансплантации органов.
«21 января 2020 года мы получили лицензию на медицинскую деятельность, а с двадцатых чисел марта мы начали принимать первых больных. Ковид, все закрываются, а мы открываемся», — все ключевые вехи руководитель филиала Шамиль Ринатович Галеев помнит по дням. Мы беседуем с ним в паузе между обходами и операциями. Сколько продлится эта пауза — предсказать невозможно. Ведь донорский орган может поступить в любой момент.
«Для каждого органа лист ожидания свой», — говорит Шамиль Ринатович. —Сердце и печень в первую очередь получает наиболее тяжёлый пациент, ожидающий пересадки. Если же речь о почке, то важна еще и степень иммунологической совместимости донора и реципиента. Поэтому звонки для каждого пациента раздаются в различное время».
Телефон Дианы Агеевой 24 июня зазвонил в половину пятого утра. «Я очень долго представляла себе, как это должно быть, — вспоминает Диана Агеева спустя месяц. — Вещи уже были собраны, у двери стоял „дежурный чемоданчик“. Мне казалось, что это будет когда-то потом». Врачи просили ее всегда отвечать на звонки с любых номеров и не отключать звук телефона даже на ночь. Такую же рекомендацию получают все, кто встал в лист ожидания донорского органа. Собраться и приехать в центр нужно как можно быстрее. Вот почему для многих иногородних пациентов из листа ожидания Волжский становится домом на недели, а иногда и на месяцы.
Антон Копылов приехал в Волжский из Геленджика. Его жизнь тоже изменилась 24 июня. «С 10 лет у меня аутоиммунное заболевание, которое к 40 годам привело к циррозу печени, — рассказывает Антон. — Мой лечащий врач в Геленджике сказал, что единственное лечение — это трансплантация. Нам посоветовали клинику в Волжском. И вот 24 июня мне сделали трансплантацию». Антон говорит, что новая жизнь — это не фигура речи, а буквальное описание происходящих изменений: «Сейчас, по прошествии нескольких недель, качество жизни очень сильно изменилось. Цвета стали намного ярче, запахи, вкусовые ощущения стали ярче раз в 10. По ощущениям мне сейчас как будто лет 15-16». Антон надеется, что вскоре сможет вернуться к тем привычкам, которые отняла у него болезнь — путешествовать по горам и ездить на мотоцикле. «Сейчас прилив сил, — делится Антон. — Думаю, что в дальнейшем я смогу вернуться к привычному образу жизни».
Пациенты из разных городов для трансплантологов — дело привычное. «У нас сейчас есть пациенты с Северного Кавказа, из Южного федерального округа, есть волгоградцы и достаточно большое количество пациентов из Якутии, — рассказывает о географии Шамиль Ринатович. — Все граждане Российской Федерации для нас абсолютно равны в своих правах. Трансплантация — это высокотехнологичная медицинская помощь, ограничений на выполнение операций по трансплантации у нас нет. Все трансплантации в России проводятся за счет бюджетных средств».
Саид-Салай Бурзигов приехал в Волжский из Грозного, чтобы встать в лист ожидания и получить шанс вернуться к привычному ритму жизни без диализа. «Устал я от диализа, просто не то слово, — сетует на болезнь Саид-Салай. — Тем более, у себя в Грозном, мне постоянно приходится путешествовать. Люди даже удивляются, когда я говорю, что я на диализе». Саид-Салай отлично знает, что такое неисправность в критических системах — он мастер по ремонту автомобильных карбюраторов. Его телефон передают с рук на руки. Но в списке дел три раза в неделю приходилось ставить прочерк почти на весь день — диализ отнимает много времени.
«Процедура длится в среднем 4 часа, не считая дороги, всех взвешиваний и подготовки. Это очень привязывает к месту», — вспоминает о своем недавнем опыте Диана Агеева. 5-6 часов три дня в неделю пациенты с почечной недостаточностью проводят в диализном центре.
Диане вторит и другой пациент центра, Михаил Молчанов. Он восстанавливается после пересадки почки и заряжает соседей по отделению неукротимым оптимизмом: «Всё изменилось. Теперь я буду свободнее, я смогу что-то делать, у меня будет больше времени. Это шаг вперед. Слава богу, что есть технологии, которые позволяют таким больным как я жить. Просто жить. А после трансплантации так и вообще, жить хорошей жизнью!».
Дожидаться трансплантации пациентам с почечной недостаточностью помогают 24 диализных аппарата. Шамиль Галеев показывает нам искусственные почки: «Они все с системой гемодиафильтрации. Это современный стандарт качества диализа. У нас стоят одни из самых современных моделей машин. Кроме того, мы имеем очень высокое качество расходных материалов».
Но какими бы современными ни были аппараты, все же они уступают человеческим органам в эффективности и уж точно — в «удобстве эксплуатации». Шамиль Галеев уверен, что именно в этом кроется магия той отрасли медицины, которую он выбрал: «Из трансплантации не уходят. Такого эффекта в лечении пациентов, как при трансплантации, вы не достигаете ни при каком другом виде медицинской деятельности. Вы видите, что пациент был на диализе, а потом он с него снят и живёт полноценной жизнью».
Шамиль Галеев — продолжает династию трансплантологов. Его отец, Ринат Харисович Галеев, в 1991 году выполнил первую трансплантацию почки в Татарстане. «Когда пришёл мой черёд выбирать, чем же я буду заниматься в жизни, мне отец предложил стать учителем, — рассказывает Шамиль Ренатович. — И что-то после школы я не захотел возвращаться в те же стены. На примере отца выбор стал очевиден, я выбрал медицину». Сотни трансплантаций спустя, Шамиль Галеев сохраняет уверенность — выбор был верным.
Очередное тому подтверждение — Диана Агеева. В свой день рождения она пришла на прием, чтобы проверить, как работает пересаженная почка. «Жизнь изменилась. „Вообще, —говорит Диана. — Жизнь разделилась на „до“ и „после“, в хорошем смысле, конечно». Сегодня у Дианы будет двойной повод для праздника: врачи порадовали ее результатами контрольных исследований. «Всё заработало, всё зашумело, всё стало, как надо», — говорит Диана. И готовится принимать поздравления от родных и друзей, которые поддерживали ее все это время.
Сюда, на улицу Генерала Карбышева, Диана, Михаил Михайлович и другие пациенты из Волгоградской области будут возвращаться еще не раз — для контроля и консультаций. «Все те пациенты, которым были сделаны трансплантации, продолжают наблюдаться у нас, совместно с нефрологом по месту жительства», — говорит Шамиль Ренатович. Пациенты из других регионов разъедутся по домам, но тоже всегда могут рассчитывать на поддержку и консультации: «Простых пациентов у нас уже, наверное, не осталось. То, что мы являемся Филиалом НМИЦ имени Шумакова, позволят максимально быстро и эффективно использовать все те наработки, которые есть в головном учреждении, в Москве, и приблизить медицинскую помощь для пациентов на территории России». И эти наработки действительно мирового уровня. Институт много лет подряд остается мировым лидером по количеству трансплантаций, выполняемых в стенах одного медицинского учреждений. Секрет успеха — самое современное оборудование и, конечно, команда специалистов с высочайшей квалификацией.