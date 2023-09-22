Главное — желание горожан: мастер-план Владивосток стал «самым народным» документом

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
Он подчеркнул, что масштабное и комплексное благоустройство города увеличит качество жизни горожан.
Стоит отметить, что на всех этапах разработки мастер-план формировался с учётом мнения жителей дальневосточной столицы. В его создании приняли участие активные горожане. Поэтому документ можно назвать действительно народным.
«Участие в разработке мастер-плана приняли тысячи жителей Владивостока. Благодаря большой команде удалось сформировать пул необходимых мероприятий, которые повлияют на системное развитие города по всем направлениям», — отметил глава Владивостока Константин Шестаков.
Он добавил, что в опросе при разработке документа приняли участие более 15 тысяч горожан. Также специалисты рассмотрели более тысячи предложений по самым проблемным и насущным вопросом, связанным с благоустройством городской среды.
Так, среди самых главных из озвученных вопросов — это запрос на свободный выход к морю и «морской фасад» города. Также горожане попросили не застраивать сопки — а взамен этого сделать комфортные видовые — как, например, на сопке Бурачка.
Среди проблемных вопросов, которые также будут решаться в первую очередь — городские пробки, низкое качество городской среды и низкий уровень зарплат. Для решения этих и других задач в мастер-плане предусмотрен комплекс мер, который будет реализовываться в ближайшие семь лет.