Главное — желание горожан: мастер-план Владивосток стал «самым народным» документом

Среди проблемных вопросов, которые также будут решаться в первую очередь — городские пробки, низкое качество городской среды и низкий уровень зарплат. Для решения этих и других задач в мастер-плане предусмотрен комплекс мер, который будет реализовываться в ближайшие семь лет.