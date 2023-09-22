Мастер-план Владивостока: в городе появится морской фасад

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
По запросу местных жителей в мастер-плане отражено развитие территорий вдоль Амурского залива — мысы Кунгасный, Фирсова, Калузина.
Также в районе Первой Речки появится новый деловой район. Кроме того, большое внимание уделяет строительству и обустройству улицы от Батарейной до Татарской — она будет пролегать вдоль Амурского залива.
«При разработке концепции мы, в первую очередь, выходили к жителям нашего города и собирали от них предложения по функциональным зонам», — подчеркнул руководитель Дирекции общественных пространств Артур Шибаров.
Отметим, что при разработке мастер-плана большое внимание уделили мнению самих горожан. В первую очередь, документ ориентирован на пожелания и потребности местных жителей.
Это и создание морского фасада, и обустройство центральной части города — удобной для горожан и притягательной для туристов. Кроме того, учтено мнение о том, что сопки города не должны застраиваться высотками — их обустройство будет ориентировано на обеспечение местных жителей красивыми видами и комфортными площадками для их созерцания.
Мероприятия мастер-плана и плана социально-экономического развития будут реализованы силами городского бюджета, а также получат поддержку регионального и федерального финансирования», — отметил глава Владивостока Константин Шестаков.