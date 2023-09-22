Мастер-план Владивостока: в городе появится морской фасад

Это и создание морского фасада, и обустройство центральной части города — удобной для горожан и притягательной для туристов. Кроме того, учтено мнение о том, что сопки города не должны застраиваться высотками — их обустройство будет ориентировано на обеспечение местных жителей красивыми видами и комфортными площадками для их созерцания.