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Терминал Астафьева впервые на ДВ отправил получателям более тысячи авто прямо с судна

Терминал Астафьева впервые на ДВ отправил получателям более тысячи авто прямо с судна

22 сентября 2023, 01:22
«Терминал Астафьева» впервые на Дальнем Востоке отправил получателям более тысячи автомобилей прямо с судна без хранения в порту. Оформление всего груза на таможенном посту Морской порт Находка заняло менее трёх часов.

Как сообщили специалисты «Терминала Астафьева», оперативная отправка всего груза стала возможной благодаря успешно освоенной технологии «выпуск товаров с борта судна».

«На борту судна Victory Voyager, прибывшего из Китая в морской порт Находка, в 40-футовых контейнерах находились автомобили марок CHERY, OMODA и CHANGAN — всего 424 контейнера. Находящиеся в них 1272 китайских автомобиля были оперативно погружены и оформлены одновременно в два контейнерных поезда со станций Мыс Астафьева и Находка. В настоящий момент наши вложения в производственные мощности, крановое хозяйство позволили увеличить темпы погрузки-выгрузки контейнерных грузов. Что даёт нашим клиентам качественного сервиса, оперативности и комфорта», — сообщил заместитель генерального директора АО «Терминал Астафьева» Алексей Ядрищенский.

Отметим, что «Терминал Астафьева» продолжает наращивать объемы экспортно-импортных операций с контейнерами. Сотрудники предприятия успешно освоили технологии погрузки и выгрузки по варианту «борт-вагон», получили генеральное разрешение находкинской таможни на хранение контейнерных грузов на своей территории. Предприятие отправляет в центральную часть страны до семи контейнерных поездов в неделю. Отправка контейнеров производится как на специализированных платформах, так и в полувагонах, что значительно ускоряет сроки доставки. В эксплуатацию запущен новый склад СВХ объемом хранения 1900 TEU. Что позволило предприятию на треть увеличить емкость единовременного размещения контейнерных грузов.

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