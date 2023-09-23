Артисты Мариинского театра дадут концерт напротив Спасо-Преображенского собора

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
24 сентября 2023 года в 17:00 на центральной площади Владивостока состоится концерт в ознаменование освящения Спасо-Преображенского собора. Солисты оперы, хор и симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра под управлением дирижера Павла Смелкова представят программу из шедевров русской классической музыки, а также впервые исполнят кантату, написанную специально к открытию собора.
Организаторы концерта — Приморская сцена Мариинского театра и Владивостокская епархия Русской Православной Церкви при поддержке Администрации города Владивостока. Кантата «Новый храм» создана признанным современным академическим композитором Александром Смелковым в 2023 году. Произведение состоит из пяти частей и предназначено для исполнения солистов, хора и большого оркестра.
Также в программе выступления — оркестровые произведения Римского-Корсакова, Мусоргского, Лядова, вокальные и хоровые сочинения Глинки, Чайковского, Рахманинова.
В концерте примут участие солисты оперной труппы Приморской сцены Алина Михайлик, Алиса Федоренко, Лаура Бустаманте, Татьяна Макарчук, Илья Астафуров, Алексей Костюк, Мингиян Оджаев, Алексей Репин, Евгений Плеханов.