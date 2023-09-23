Артисты Мариинского театра дадут концерт напротив Спасо-Преображенского собора

24 сентября 2023 года в 17:00 на центральной площади Владивостока состоится концерт в ознаменование освящения Спасо-Преображенского собора. Солисты оперы, хор и симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра под управлением дирижера Павла Смелкова представят программу из шедевров русской классической музыки, а также впервые исполнят кантату, написанную специально к открытию собора.