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Артисты Мариинского театра дадут концерт напротив Спасо-Преображенского собора

Артисты Мариинского театра дадут концерт напротив Спасо-Преображенского собора

23 сентября 2023, 07:03
Фото: zr.media
В ознаменование освящения Спасо-Преображенского собора на центральной площади Владивостока состоится концерт артистов Приморской сцены Мариинского театра.
Сюжет
Опера

24 сентября 2023 года в 17:00 на центральной площади Владивостока состоится концерт в ознаменование освящения Спасо-Преображенского собора. Солисты оперы, хор и симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра под управлением дирижера Павла Смелкова представят программу из шедевров русской классической музыки, а также впервые исполнят кантату, написанную специально к открытию собора.

Организаторы концерта — Приморская сцена Мариинского театра и Владивостокская епархия Русской Православной Церкви при поддержке Администрации города Владивостока. Кантата «Новый храм» создана признанным современным академическим композитором Александром Смелковым в 2023 году. Произведение состоит из пяти частей и предназначено для исполнения солистов, хора и большого оркестра.

Также в программе выступления — оркестровые произведения Римского-Корсакова, Мусоргского, Лядова, вокальные и хоровые сочинения Глинки, Чайковского, Рахманинова.
В концерте примут участие солисты оперной труппы Приморской сцены Алина Михайлик, Алиса Федоренко, Лаура Бустаманте, Татьяна Макарчук, Илья Астафуров, Алексей Костюк, Мингиян Оджаев, Алексей Репин, Евгений Плеханов.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Театр#Опера#Мариинский театр#Спасо-Преображенский собор
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