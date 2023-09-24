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Published Вчера, 05:24

Modified Вчера, 05:26

Updated Вчера, 05:26

Мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с Днём тигра

Мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с Днём тигра

24 сентября 2023, 05:24
Владивосток празднует День тигра. Не просто так большая полосатая кошка изображена на гербе города. Градоначальник Константин Шестаков опубликовал поздравление горожан с Днём тигра и напомнил о насыщенной программе празднования

Ранее «Восток-Медиа» писало, что 24 сентября на сцене Мариинки состоялось торжественное награждение защитников амурского тигра. От имени президента с поздравлениями приехал министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Правительство Приморья представляла первый вице-губернатор Вера Щербина.

День тигра в Приморском крае отмечают уже 24 года. Основная задача празднества — привлечение внимания общественности к проблеме сохранения амурского тигра и бережного отношения к окружающей среде.

#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Россия#Константин Шестаков#Амурский тигр#Окружающая среда#День тигра
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