Мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с Днём тигра

Posted Вчера, 05:24
Published Вчера, 05:24
Modified Вчера, 05:26
Updated Вчера, 05:26
Ранее «Восток-Медиа» писало, что 24 сентября на сцене Мариинки состоялось торжественное награждение защитников амурского тигра. От имени президента с поздравлениями приехал министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Правительство Приморья представляла первый вице-губернатор Вера Щербина.
День тигра в Приморском крае отмечают уже 24 года. Основная задача празднества — привлечение внимания общественности к проблеме сохранения амурского тигра и бережного отношения к окружающей среде.