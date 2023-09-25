Актив профсоюза здравоохранения Сахалина обучили во Владивостоке

Posted Вчера, 08:23
Published Вчера, 08:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В этот раз им предстояло пройти мастер-классы по развитию лидерских качеств, эффективной коммуникации и управлению стрессом, изучить современные подходы к мотивации профсоюзного членства, узнать алгоритмы и нюансы организационной работы, а также ознакомиться с технологиями защиты трудовых прав работников. В частности, технический инспектор труда Федерации профсоюзов Приморья Валерий Онисенков делился с сахалинскими коллегами опытом работы в комиссиях по расследованию травм и смертей на рабочих местах.
«Мы предлагаем около 100 различных программ, включая дистанционные. Есть готовые, проверенные временем и слушателями комплексные учебные планы, работаем по конкретным запросам от профобъединений — как с небольшими первичными профорганизациями, так и с крупными отраслевыми профсоюзами. А также индивидуально — с теми, кто хочет пройти профессиональную переподготовку, получить новую специальность. Непосредственно на территории учебно-методического центра есть общежитие, что очень удобно для иногородних слушателей. И, если есть потребность, мы помогаем организовать еще и культурно-развлекательную программу, включая экскурсии по Владивостоку и окрестностям, а также поездки в приграничный Китай», — рассказала директор Учебно-методического центра ФППК Маргарита Воробьева.