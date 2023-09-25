Актив профсоюза здравоохранения Сахалина обучили во Владивостоке

«Мы предлагаем около 100 различных программ, включая дистанционные. Есть готовые, проверенные временем и слушателями комплексные учебные планы, работаем по конкретным запросам от профобъединений — как с небольшими первичными профорганизациями, так и с крупными отраслевыми профсоюзами. А также индивидуально — с теми, кто хочет пройти профессиональную переподготовку, получить новую специальность. Непосредственно на территории учебно-методического центра есть общежитие, что очень удобно для иногородних слушателей. И, если есть потребность, мы помогаем организовать еще и культурно-развлекательную программу, включая экскурсии по Владивостоку и окрестностям, а также поездки в приграничный Китай», — рассказала директор Учебно-методического центра ФППК Маргарита Воробьева.