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Published Вчера, 10:06

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Updated Вчера, 10:08

Мастер-план — поворот Владивостока к морю

Главный архитектор SPI Plannig Group: Владивосток станет удобным, комфортным для всех

25 сентября 2023, 10:06

Мастер-план — поворот Владивостока к морю

Реализация мастер-плана Большого Владивостока позволит сделать краевой центр современным, комфортным городом не только для жизни и туризма, но и для ведения бизнеса. Наш эксперт Кирилл Солгалов о стратегическом документе развития города.

Наш эксперт, член Союза архитекторов России, главный архитектор SPI Plannig Group, советник главы Владивостока Кирилл Солгалов рассказал, что ждет дальневосточную столицу в ближайшем будущем.

Мастер-план Большого Владивостока, сформированный городскими властями совместно с общественностью и местным населением, одобрен президентом России Владимиром Путиным, и запущен в работу после подписания меморандума о его реализации губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

По словам Кирилла Солгалова, мастер план связывает воедино экономику, общество и планирование развитие на территории. И хотя этот документ не интегрирован пока в российское законодательство, значимость его не менее велика, как, например, генерального плана города.

«Мастер-план, по сути, это документ краткосрочного планирования, который призван посмотреть вперед, и его основная задача не утвердить некий набор объектов, а, скорее, утвердить направление развития и сделать так, чтобы все участники хозяйственной деятельности понимали, каким это будущее должно быть и какие действия необходимо предпринять, чтобы добиться поставленных целей», — подчеркнул Кирилл Солгалов.

Кирилл Солгалов, как житель Владивостока, считает самым интересным является обеспечение выхода к морю для местного населения.

«Наш город с трех сторон окружен морем, при этом для жителей и туристов выход к морю имеется только в ограниченном количестве мест. И в этом случае разворот города у моря, наконец, к морю, мне кажется самым важным принципом, который заложен в мастер-плане», — отметил эксперт.

Если говорить про другие направления развития, которые включены в стратегический документ, то еще одним важным является создание системы общественного транспорта.

«Система надземного метро позволит Владивостоку быть независимым от улично-дорожной сети города, от пробок. А развитие всех остальных систем транспортной инфраструктуры позволит более эффективно использовать территорию города», — пояснил Кирилл Солгалов.

Мастер-план, по мнению эксперта, является достаточно комплексным документом, который учитывает мнение и пожелания горожан.

«После реализации мастер-плана Владивосток станет удобным, комфортным для всех, как для жизни, так и для ведения бизнеса, дальневосточная столица в ближайшем будущем сможет составить хорошую конкуренцию не только крупным российским, но и мировым городам», — отметил эксперт.
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#Общество#Владивосток#Новости#Развитие
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