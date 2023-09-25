Настоящая свинья подглядывала за девушками в Приморье — видео

По информации новых медиа, дикий кабан наведался в гости к дачникам посёлка Соловей ключ. Приморский «Пумба» сначала засел в кустах, понаблюдал за прохожими, вылез, походил возле участков, посмотрел на людские владения, оценил обстановку, но испугался девушек и сбежал обратно в лес. Да и как тут не испугаться.