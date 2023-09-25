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Posted Вчера, 07:37

Published Вчера, 07:37

Modified Вчера, 09:46

Updated Вчера, 09:46

Настоящая свинья подглядывала за девушками в Приморье — видео

Настоящая свинья подглядывала за девушками в Приморье — видео

25 сентября 2023, 07:37
Две жительницы края встретили дикого зверя прямо возле дачных домиков. Что побудило животное прийти к людям — остаётся только догадываться.

По информации новых медиа, дикий кабан наведался в гости к дачникам посёлка Соловей ключ. Приморский «Пумба» сначала засел в кустах, понаблюдал за прохожими, вылез, походил возле участков, посмотрел на людские владения, оценил обстановку, но испугался девушек и сбежал обратно в лес. Да и как тут не испугаться.

«Да какой домашний! Ты посмотри: настоящий!», — удивилась одна из девушек.
«Снимай видео, пипикай, если что, он испугается», — добавила вторая.

Один «пик» и кабанчик сбежал.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что опасный хищник разгуливал в нескольких метрах от дома в Приморье.

#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Видео#Животные#Лес#Девушки#Дачники
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