Настоящая свинья подглядывала за девушками в Приморье — видео

Posted Вчера, 07:37
Published Вчера, 07:37
Modified Вчера, 09:46
Updated Вчера, 09:46
По информации новых медиа, дикий кабан наведался в гости к дачникам посёлка Соловей ключ. Приморский «Пумба» сначала засел в кустах, понаблюдал за прохожими, вылез, походил возле участков, посмотрел на людские владения, оценил обстановку, но испугался девушек и сбежал обратно в лес. Да и как тут не испугаться.
«Да какой домашний! Ты посмотри: настоящий!», — удивилась одна из девушек.
«Снимай видео, пипикай, если что, он испугается», — добавила вторая.
Один «пик» и кабанчик сбежал.