Словно летом: эксперт уточнил прогноз на ближайшие сутки в Приморье

Он добавил, что 27 сентября к краю может подойти активный холодный фронт, и погода в регионе ухудшится. Однако специалист уточнил, что пока прогноз делать рано — возможно, фронт пройдет быстро и погода наладится уже на следующей неделе. Но не исключено, что он разовьётся до полноценного циклона.