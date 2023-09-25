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Published Вчера, 08:21

Modified Вчера, 09:45

Updated Вчера, 09:45

Словно летом: эксперт уточнил прогноз на ближайшие сутки в Приморье

Словно летом: эксперт уточнил прогноз на ближайшие сутки в Приморье

25 сентября 2023, 08:21
В Приморье продолжается тёплая, практически летняя погода. Днём вторника к краю может подойти раздел циклона, однако существенного влияния на погоду он не окажет.
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Тепло
«Ночью с 25 на 26 сентября будет очень тепло от +12 °С до +19 °С, на самом севере местами до +8 °С», — уточнил эксперт «Маглипогоды» Руслан Юрковский.

Он добавил, что 27 сентября к краю может подойти активный холодный фронт, и погода в регионе ухудшится. Однако специалист уточнил, что пока прогноз делать рано — возможно, фронт пройдет быстро и погода наладится уже на следующей неделе. Но не исключено, что он разовьётся до полноценного циклона.

Ранее «Восток Медиа» писало о том, что выходные в Приморье были тёплыми и солнечными.

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