Словно летом: эксперт уточнил прогноз на ближайшие сутки в Приморье

Posted Вчера, 08:21
Published Вчера, 08:21
Modified Вчера, 09:45
Updated Вчера, 09:45
«Ночью с 25 на 26 сентября будет очень тепло от +12 °С до +19 °С, на самом севере местами до +8 °С», — уточнил эксперт «Маглипогоды» Руслан Юрковский.
Он добавил, что 27 сентября к краю может подойти активный холодный фронт, и погода в регионе ухудшится. Однако специалист уточнил, что пока прогноз делать рано — возможно, фронт пройдет быстро и погода наладится уже на следующей неделе. Но не исключено, что он разовьётся до полноценного циклона.
Ранее «Восток Медиа» писало о том, что выходные в Приморье были тёплыми и солнечными.