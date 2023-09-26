Начало осеннего призыва — 2023 во Владивостоке запланировано на 1 октября

То есть владивостокцев, которым в этом году исполняется 27 лет, осенний призыв не коснется. Они автоматически перейдут в запас. Соответственно, и те молодые люди, которым в этом году исполнилось 28, 29 и 30 лет, уже находятся в запасе. Поэтому повестки в осенний призыв 2023 года им вручать не планируется.