Начало осеннего призыва — 2023 во Владивостоке запланировано на 1 октября

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В 2023 году осенний призыв во Владивостоке начнется, как обычно, 1 октября. В минувшем году впервые даты осеннего призыва были сдвинуты из-за проведения мероприятий по частичной мобилизации. В этом году призывная кампания, касающаяся срочной службы, во Владивостоке будет проходить по графику — с октября по 31 декабря.
Даты осеннего призыва на срочную службу граждан, живущих в сельских местностях и участвующих в полевых работах, несколько иные. Для данных категорий россиян призыв начинается с 15 октября.
В рамках осеннего призыва в 2023 году владивостокские военкоматы разошлют повестки на срочную службу молодым людям 2005 — 1996 годов рождения. При этом, согласно закону, мужчины должны состоять на воинском учете и не пребывать в запасе.
Сколько планируется набрать молодых людей в осенний призыв в 2023 году в Приморье — неизвестно. В разные призывные кампании в регионе число новобранцев составляло от полутора тысяч до двух тысяч человек. Так, в осенний призыв минувшего года из Приморского края в воинские части было направлено более 1500 срочников, а весной 2023 года — свыше 1800 молодых людей.
В нынешнем году призывной возраст срочников остается прежним. То есть рассылать повестки в рамках осеннего призыва — 2023 будут мужчинам от 18 до 27 лет. С какого возраста набирают молодых людей на срочную службу, определяет закон о воинской обязанности.
Напомним, что президент России Владимир Путин в августе 2023 года подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Однако данный закон вступит в силу только с начала будущего года, поэтому, по уверениям парламентариев, на осенний призыв в 2023 году его действие распространяться не будет.
То есть владивостокцев, которым в этом году исполняется 27 лет, осенний призыв не коснется. Они автоматически перейдут в запас. Соответственно, и те молодые люди, которым в этом году исполнилось 28, 29 и 30 лет, уже находятся в запасе. Поэтому повестки в осенний призыв 2023 года им вручать не планируется.
В 2022 году на фоне проведения частичной мобилизации в Кремле заговорили о необходимости увеличения срока срочной службы до двух лет, как это было ранее, в Советском Союзе. Но данное предложение не нашло поддержку среди парламентариев.
Так, глава профильного Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нет никакой необходимости увеличивать срок срочной службы. По его словам, срочник вполне может освоить нынешние воинские специальности за полгода, и держать молодого человека в армии лишнее время не имеет смысла.
В настоящее время срок службы в армии по призыву по-прежнему составляет 12 месяцев.
В ходе осеннего призыва в 2023 году не будут рассылать повестки на срочную службу владивостокцам, имеющим определенные проблемы со здоровьем. Для этого молодые люди должны пройти медкомиссию и быть признаны ограниченно годными или не годными к военной службе.
Кроме того, освобождаются от осеннего призыва мужчины с непогашенной судимостью, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, находящиеся под следствием.
Полный список категорий граждан, освобождаемых от осеннего призыва — 2023, представлен на сайте Минобороны РФ.
Отсрочку от срочной службы в армии можно получить по состоянию здоровья на основании решения медкомиссии. Также отсрочку по закону дают молодым людям, которые осуществляют уход за близкими родственниками, являются опекунами несовершеннолетних, воспитывают в одиночку ребенка, многодетным, обучающимся в вузах.
В нынешнем году в законодательство о воинской службе был внесен ряд изменений. Одно из них касается штрафов за неявку по повестке в военкомат. Ранее за данное правонарушение выписывали штраф от 500 рублей до 3 тысяч рублей. Но с 1 октября нынешнего года с нарушителя могут взимать от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.
В Правительстве РФ не раз говорили о том, что срочники не привлекаются для участия в СВО и не отправляются в зону боевых действий. В частности, об этом заявил и российский президент Владимир Путин в ходе встречи с военкорами в июне 2023 года:
«Как и говорилось раньше, их (срочников) в зону проведения специальной военной операции — а она проходит по Новороссии и Донбассу — как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоят дела. Хотя, конечно, сегодня уже это — территория Российской Федерации».
В свою очередь, военный комиссар Приморья Николай Тригубко заверял, что срочники из региона не принимают участия в спецоперации. По его словам, абсолютное большинство юношей, набранных в осенний или весенний призыв из Приморья, направляется служить в воинские части Восточного военного округа и на Тихоокеанский флот.