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Published Сегодня, 08:18

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Специальные соцвыплаты — для медработников Приморья

Специальные соцвыплаты — для медработников Приморья

26 сентября 2023, 08:18
Фото: 1MI
Специальную социальную выплату с начала года получили 9 867 приморских медработников. Региональное Отделение Социального фонда России перечислило работникам здравоохранения 67 078 выплат на общую сумму 499 млн руб.

«Размер выплаты составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Эта мера поддержки предназначена медработникам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Медицинская организация при этом должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования», — рассказала заместитель управляющего региональным Отделением Социального фонда России Александра Вовченко.

Выплата медработникам производится автоматически — на основании данных от медицинских организаций. По итогам каждого месяца они формируют электронный реестр работников, имеющих право на ее получение, и передают эту информацию в Отделение Социального фонда России по Приморскому краю. В реестре, помимо сведений о работнике, также указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана. В течение 7 рабочих дней положенную сумму перечисляют медработнику. Электронные реестры предоставляют сегодня 53 медучреждения региона.

#Общество#Владивосток#Новости
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