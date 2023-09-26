Специальные соцвыплаты — для медработников Приморья

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
«Размер выплаты составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Эта мера поддержки предназначена медработникам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Медицинская организация при этом должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования», — рассказала заместитель управляющего региональным Отделением Социального фонда России Александра Вовченко.
Выплата медработникам производится автоматически — на основании данных от медицинских организаций. По итогам каждого месяца они формируют электронный реестр работников, имеющих право на ее получение, и передают эту информацию в Отделение Социального фонда России по Приморскому краю. В реестре, помимо сведений о работнике, также указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана. В течение 7 рабочих дней положенную сумму перечисляют медработнику. Электронные реестры предоставляют сегодня 53 медучреждения региона.