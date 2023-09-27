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Published Вчера, 13:38

Modified Вчера, 13:39

Updated Вчера, 13:39

Бывший депутат из Приморья объявлен в федеральный розыск

Бывший депутат из Приморья объявлен в федеральный розыск

27 сентября 2023, 13:38
Фото: zr.media
Гражданин Павел Викторович Панченко, который известен в Приморском крае как экс-заместитель председателя Муниципального комитета Славянского городского поселения, на днях был объявлен в розыск. Его лицо, а также личные данные появились на порталах правоохранительных органов.

Как сообщает Telegram-канал газеты «Хасанские вести», на этой неделе, на официальном сайте МВД Российской Федерации, во вкладке сайта «розыск» появилась учетная карточка Павла Викторовича Панченко с примечанием «Разыскивается по статье УК РФ». До этого момента в новых медиа уже была опубликована информация о присвоении экс-депутату статуса обвиняемого в краже денег в особо крупном размере (ст. 158 ч. 4 УК РФ).

Между тем, фабула уголовного дела Павла Панченко, как ни удивительно, не имеет ничего общего с политикой. Он обвиняется в краже, хоть и весьма крупной.  Ответственность за это предусмотрена в форме лишения свободы до 10 лет. Ввиду того, что Панченко скрылся от органов предварительного следствия он и был объявлен в федеральный розыск.

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