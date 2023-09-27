Бывший депутат из Приморья объявлен в федеральный розыск

Между тем, фабула уголовного дела Павла Панченко, как ни удивительно, не имеет ничего общего с политикой. Он обвиняется в краже, хоть и весьма крупной. Ответственность за это предусмотрена в форме лишения свободы до 10 лет. Ввиду того, что Панченко скрылся от органов предварительного следствия он и был объявлен в федеральный розыск.