В Санкт-Петербурге состоялась премьера байопика про режиссера Алексея Балабанова

Posted Сегодня, 01:05
Published Сегодня, 01:05
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Updated Сегодня, 01:08
Еще до начала официального проката показанный на Первом фестивале документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc и Санкт-Петербургском международном Контент Форуме 2023 фильм вызвал повышенный интерес среди почитателей таланта Алексея Балабанова, который по праву входит в число культовых российских режиссеров. Несколько поколений наших граждан выросли на его фильмах, которые также стали культовыми еще и для мэтров российского кинематографа. Мало кто остался равнодушным перед комедийным образом Никиты Михалкова в фильме «Жмурки», а на входе в телецентр «Останкино» и по сей день нередко можно услышать вопрос: «А это здесь снимался фильм Брат-2 с Сергеем Бодровым?».
Перед 200 собравшимися в зрительском зале гостями выступили известный режиссер Сергей Дебижев, который сыграл роль в фильме Алексея Балабанова «Брат-2», руководитель киностудии «Лендок» Алексей Тельнов и режиссер байопика Константин Смилга. На премьерном показе также присутствовали вдова и сын Балабанова, которые поблагодарили съемочную группу за такую кропотливую работу в память об их муже и отце.
История фильма началась год назад, когда при подготовке выставки-путешествия «Балабанов» были найдены неопубликованные ранее фрагменты интервью режиссера. Как оказалось, в ноябре 2011 года, за полтора года до смерти, съемочная группа встретилась с Алексеем Балабановым, чтобы взять интервью для документального фильма «Сергей Бодров. Где ты, брат?». После съемки Балабанов пригласил их в гости, сел на любимый диван, показал фильм, которым он гордится. Тогда и состоялся настоящий разговор по душам, а камера в это время продолжала снимать. В итоге получился уникальный эффект — как будто ты сидишь рядом с великим режиссером, и он вместе с тобой вспоминает счастливые и грустные моменты своей жизни, рассуждает о Боге, вспоминает друзей, ну и, конечно, говорит о кино. Как оказалось, это стало одним из последних и по сути — пророческим интервью режиссера.
Жители любимого режиссером города на Неве смогут увидеть фильм еще до начала официального проката. Это, по задумке создателей киноленты, должно стать данью уважения Алексею Балабанову. С 25 сентября по 5 октября предпремьерные показы фильма пройдут на киностудиях «Ленфильм» и «Лендок», в кинотеатрах Аврора и «Родина». Узнать о графике показов фильмов фанаты режиссера смогут на сайте киностудий и кинотеатра.
Почитатели таланта Алексей Балабанова из Москвы смогут также увидеть фильм до официального выхода на экраны кинотеатров. В киноклубе «Сине Фантом» в Электротеатре Станиславский 2 октября состоится специальный показ фильма, после которого участники смогут обсудить картину с режиссером и съемочной группой, а также коллегами Алексей Балабанова. Попасть на него можно будет через сайт киноклуба.
Отдельные специальные показы будут организованы в Нижнем Новгороде, в том числе для студентов Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова, который в 1981 году окончил кинорежиссер. После показов зрители смогут поговорить не только с режиссером, но и с однокурсниками Алексея Балабанова и узнать каким был великий режиссер в студенческие годы.
В широкий прокат в кинотеатрах страны фильм выйдет с 5 октября.