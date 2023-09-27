В Санкт-Петербурге состоялась премьера байопика про режиссера Алексея Балабанова

История фильма началась год назад, когда при подготовке выставки-путешествия «Балабанов» были найдены неопубликованные ранее фрагменты интервью режиссера. Как оказалось, в ноябре 2011 года, за полтора года до смерти, съемочная группа встретилась с Алексеем Балабановым, чтобы взять интервью для документального фильма «Сергей Бодров. Где ты, брат?». После съемки Балабанов пригласил их в гости, сел на любимый диван, показал фильм, которым он гордится. Тогда и состоялся настоящий разговор по душам, а камера в это время продолжала снимать. В итоге получился уникальный эффект — как будто ты сидишь рядом с великим режиссером, и он вместе с тобой вспоминает счастливые и грустные моменты своей жизни, рассуждает о Боге, вспоминает друзей, ну и, конечно, говорит о кино. Как оказалось, это стало одним из последних и по сути — пророческим интервью режиссера.