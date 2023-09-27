В водах Владивостока гниёт судно сахалинских владельцев

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Информацию об умирающей «консервной банке» опубликовали новые медиа. Telegram-канал «Трепанг ДВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передаёт, что судно обрело свой покой в районе причала №43.
Как стало известно новым медиа, корабль под именем Dozornyy буквально доживает своё ещё с августа 2022 года. Тогда владельцы судна договорились о его швартовке у причала всего на четыре дня, однако после, по неизвестным причинам, экипаж покинул Dozornyy и больше не объявлялся.
Спустя некоторое время судно начало уходить под воду и ржаветь. Что, в принципе, логично без должного регулярного обслуживания. За год в таком «состоянии» плавсредство успело накрениться на 10 градусов. Не исключено, что такими темпами уже в ближайшем будущем судно пойдёт ко дну.
А это, в свою очередь, может привести к крайне небезопасным последствиям. В частности, затонувшее судно вполне вероятно создаст аварийную ситуацию у причала, а также станет причиной экологической и техногенной катастроф в водах бухты Золотой Рог.
Telegram-канал уточняет, что судном владеет некое ООО «Берег Надежды». Согласен предоставленной информации, в данный момент судовладелец проходит процедуру банкротства по ряду исков кредиторов. Если всё на самом деле так, то судьба корабля в целом решена.
Редакция «Золотого Рога» продолжит следить за ситуацией, разворачивающейся вокруг брошенного Dozornyy, а также направит ряд информационных запросов по теме в контролирующие органы.
Напомним, местные СМИ, неоднократно рассказывали и о другом печально известном судне Rise Shine, затонувшем у берегов Приморья. Контейнеровоз вставший на мель у Находки, до сих пор «даёт о себе знать», не самыми благоприятными происшествиями.
Новые медиа передают, что на борту брошенного Rise Shine произошёл серьёзный пожар. Последствия такого возгорания могут крайне негативно отразиться на экологии Приморского края. Вполне вероятно, что Dozornyy повторит судьбу «собрата» и станет «многолетней» проблемой портовиков и приморцев.