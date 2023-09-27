В водах Владивостока гниёт судно сахалинских владельцев

Как стало известно новым медиа, корабль под именем Dozornyy буквально доживает своё ещё с августа 2022 года. Тогда владельцы судна договорились о его швартовке у причала всего на четыре дня, однако после, по неизвестным причинам, экипаж покинул Dozornyy и больше не объявлялся.