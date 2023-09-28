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Published Сегодня, 09:30

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Updated Сегодня, 09:32

Назначена экспертиза: ситуация со «снарядом» дошла до прокуратуры Владивостока

Назначена экспертиза: ситуация со «снарядом» дошла до прокуратуры Владивостока

28 сентября 2023, 09:30
Житель Владивостока поднял на уши весь дом, принеся в свою квартиру некий предмет, похожий на боеприпас. Что это на самом деле и представляет ли опасность — предстоит выяснить экспертам.

Прокуратура Владивостока поставила на контроль результаты доследственной проверки по этому делу.

Ранее его супруга позвонила в полицию, сообщив, что мужчина принёс домой предмет, похожий на боевой снаряд. Сам горожанин заявил правоохранителям, что обнаружил его, гуляя в парке.

«На месте происшествия проведена эвакуация жильцов, а специалистами морской инженерной службы отдела Тихоокеанского флота объект перемещен на специализированную площадку», — добавили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия и взрывотехническая экспертиза сейчас находятся на контроле прокуратуры района

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Происшествие
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