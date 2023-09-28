Назначена экспертиза: ситуация со «снарядом» дошла до прокуратуры Владивостока

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Прокуратура Владивостока поставила на контроль результаты доследственной проверки по этому делу.
Ранее его супруга позвонила в полицию, сообщив, что мужчина принёс домой предмет, похожий на боевой снаряд. Сам горожанин заявил правоохранителям, что обнаружил его, гуляя в парке.
«На месте происшествия проведена эвакуация жильцов, а специалистами морской инженерной службы отдела Тихоокеанского флота объект перемещен на специализированную площадку», — добавили в ведомстве.
Все обстоятельства происшествия и взрывотехническая экспертиза сейчас находятся на контроле прокуратуры района