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Updated Сегодня, 22:59

Forbes: Владивосток вошёл в топ-10 лучших городов для бизнеса в России

Forbes: Владивосток вошёл в топ-10 лучших городов для бизнеса в России

29 сентября 2023, 22:59
Владивосток вошёл в рейтинг перспективных городов для ведения бизнеса в России. Несмотря на удалённость от центра, аналитики Forbes дали ему почётное шестое место.
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Жилье

Специалисты Forbes выделили несколько аспектов привлекательности дальневосточной столицы для бизнеса. В первую очередь — это остров Русский.

«363,9 млрд рублей планируется вложить в жилье и инфраструктуру на острове Русский до 2032 года», — отметили эксперты.

Также они подчеркнули, что с 2015 года в Приморском крае действует режим порто-франко с особым таможенным, административным и налоговым регулированием.

«Например, первые пять лет резиденты не платят налоги на прибыль и имущество, а страховые взносы снижены с 30% до 7,6% в первые 10 лет. Сейчас территория Свободного порта Владивостока включает 22 муниципалитета, самый северный порт — Певек в Чукотке», — подчеркнули в Forbes.

Среди самых известных предпринимателей города назвали Дмитрия Алексеева — владельца и основателя сети электроники DNS.

#Бизнес#Приморский край#Владивосток#Новости#Россия#Чукотка#Инфраструктура#Имущество#Жилье#Свободный порт Владивосток#Остров Русский#Forbes#Предприниматели#Порто-франко#Дмитрий Алексеев
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