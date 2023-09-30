Forbes: Владивосток вошёл в топ-10 лучших городов для бизнеса в России

Posted Сегодня, 22:59
Published Сегодня, 22:59
Modified Сегодня, 22:59
Updated Сегодня, 22:59
Специалисты Forbes выделили несколько аспектов привлекательности дальневосточной столицы для бизнеса. В первую очередь — это остров Русский.
«363,9 млрд рублей планируется вложить в жилье и инфраструктуру на острове Русский до 2032 года», — отметили эксперты.
Также они подчеркнули, что с 2015 года в Приморском крае действует режим порто-франко с особым таможенным, административным и налоговым регулированием.
«Например, первые пять лет резиденты не платят налоги на прибыль и имущество, а страховые взносы снижены с 30% до 7,6% в первые 10 лет. Сейчас территория Свободного порта Владивостока включает 22 муниципалитета, самый северный порт — Певек в Чукотке», — подчеркнули в Forbes.
Среди самых известных предпринимателей города назвали Дмитрия Алексеева — владельца и основателя сети электроники DNS.