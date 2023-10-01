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Posted 30 сентября, 22:03

Published 30 сентября, 22:03

Modified 30 сентября, 22:03

Updated 30 сентября, 22:03

Впервые за 85 лет: температурный рекорд установлен во Владивостоке

Впервые за 85 лет: температурный рекорд установлен во Владивостоке

30 сентября 2023, 22:03
Во Владивостоке установился настоящий температурный рекорд. Осень-2023 выдалась очень тёплой, а в последние дни сентября — буквально аномальной.
«Вчера днем воздух прогрелся до +23,1 °C. Был перекрыт абсолютный максимум для этой даты, удерживающийся с 1938 года», — отметили в «Примгидромете».

Соответственно, настолько тёплого конца сентября не было в городе уже 85 лет.

Синоптики добавили, что хорошая тёплая погода сохранится в течение всей пятницы, а вот в выходные все поменяется. Уже с ночи будет нарастать облачность, начнётся дождь, который закончится только к середине дня.

В воскресенье дожди покинут край, но будет достаточно ветрено и прохладно. Температура воздуха днём по краю — 16-19 градусов.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Прогноз погоды#Дождь#Цветы#Примгидромет#Синоптики
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