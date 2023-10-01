Впервые за 85 лет: температурный рекорд установлен во Владивостоке

Posted 30 сентября, 22:03
Published 30 сентября, 22:03
Modified 30 сентября, 22:03
Updated 30 сентября, 22:03
«Вчера днем воздух прогрелся до +23,1 °C. Был перекрыт абсолютный максимум для этой даты, удерживающийся с 1938 года», — отметили в «Примгидромете».
Соответственно, настолько тёплого конца сентября не было в городе уже 85 лет.
Синоптики добавили, что хорошая тёплая погода сохранится в течение всей пятницы, а вот в выходные все поменяется. Уже с ночи будет нарастать облачность, начнётся дождь, который закончится только к середине дня.
В воскресенье дожди покинут край, но будет достаточно ветрено и прохладно. Температура воздуха днём по краю — 16-19 градусов.