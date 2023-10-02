Константин Шестаков возглавит рабочую группу по вопросам вывоза мусора в Приморье

Posted Вчера, 08:52
Published Вчера, 08:52
Modified Вчера, 08:54
Updated Вчера, 08:54
Глава Приморья Олег Кожемяко провел совещание с органами исполнительной власти и главами муниципальных образований 2 октября. Он подчеркнул, что вывоз мусора на сегодняшний день не организован в надлежащие сроки, и во многом ситуацию приходится регулировать в «ручном режиме».
Проблемы наблюдаются и во Владивостоке. Глава города Константин Шестаков отметил, что причина — недобросовестные перевозчики, которые с пренебрежением относятся к своим обязанностям. В частности, «Родник-ДВ», которая работает в Ленинском районе края.
«В компании всего 15 единиц старой техники. Водители летом отказались выходить на маршрут, практически теряли сознание из-за неработающего кондиционера. Директор ссылается на японскую технику, которую не может ремонтировать из-за санкций», — отметил Константин Шестаков.
Он добавил, что на Эгершельде ситуация совершенно иная, потому что здесь перевозчик заинтересован в развитии, приобретении дополнительной техники».
Глава города предложил перераспределить направления вывоза между добросовестными компаниями. В качестве мотивации — компенсировать проценты по лизинговым платежам на приобретение техники.
Также глава дальневосточной столицы предложил пересмотреть тариф на вывоз бытовых отходов и крупногабаритного мусора.
«Сейчас переполнение постоянное, перевозчики вывозят по единому тарифу, сдают по весу. Поэтому выгоднее вывозить мусор с контейнеров, картон уже по остаточному принципу», — отметил Константин Шестаков.
Ещё одним важным предложением мэра стала следующая инициатива — чтобы предприятия ритейла и общепита заключали контракт с Приморским экологическим оператором.
Глава Приморья поручил Константину Шестакову возглавить рабочую группу по вопросам, связанным с вывозом мусора на территории края.