Константин Шестаков возглавит рабочую группу по вопросам вывоза мусора в Приморье

Глава Приморья Олег Кожемяко провел совещание с органами исполнительной власти и главами муниципальных образований 2 октября. Он подчеркнул, что вывоз мусора на сегодняшний день не организован в надлежащие сроки, и во многом ситуацию приходится регулировать в «ручном режиме».