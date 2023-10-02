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Published Вчера, 08:52

Modified Вчера, 08:54

Updated Вчера, 08:54

Константин Шестаков возглавит рабочую группу по вопросам вывоза мусора в Приморье

Константин Шестаков возглавит рабочую группу по вопросам вывоза мусора в Приморье

2 октября 2023, 08:52
Фото: Фото: primorsky.ru
Глава Владивостока Константин Шестаков возглавит рабочую группу по вопросу вывоза мусора с предприятий Приморья и компенсациям для перевозчиков. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Глава Приморья Олег Кожемяко провел совещание с органами исполнительной власти и главами муниципальных образований 2 октября. Он подчеркнул, что вывоз мусора на сегодняшний день не организован в надлежащие сроки, и во многом ситуацию приходится регулировать в «ручном режиме».

Проблемы наблюдаются и во Владивостоке. Глава города Константин Шестаков отметил, что причина — недобросовестные перевозчики, которые с пренебрежением относятся к своим обязанностям. В частности, «Родник-ДВ», которая работает в Ленинском районе края.

«В компании всего 15 единиц старой техники. Водители летом отказались выходить на маршрут, практически теряли сознание из-за неработающего кондиционера. Директор ссылается на японскую технику, которую не может ремонтировать из-за санкций», — отметил Константин Шестаков.

Он добавил, что на Эгершельде ситуация совершенно иная, потому что здесь перевозчик заинтересован в развитии, приобретении дополнительной техники».

Глава города предложил перераспределить направления вывоза между добросовестными компаниями. В качестве мотивации — компенсировать проценты по лизинговым платежам на приобретение техники.

Также глава дальневосточной столицы предложил пересмотреть тариф на вывоз бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

«Сейчас переполнение постоянное, перевозчики вывозят по единому тарифу, сдают по весу. Поэтому выгоднее вывозить мусор с контейнеров, картон уже по остаточному принципу», — отметил Константин Шестаков.

Ещё одним важным предложением мэра стала следующая инициатива — чтобы предприятия ритейла и общепита заключали контракт с Приморским экологическим оператором.

Глава Приморья поручил Константину Шестакову возглавить рабочую группу по вопросам, связанным с вывозом мусора на территории края.

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