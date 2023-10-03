Депутаты Думы Владивостока приняли ряд важных для города решений

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
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Updated Сегодня, 01:29
В повестке заседания Думы было 28 вопросов, принятые по ним решения вносят существенные изменения в жизнь города. В частности, утверждена корректировка бюджета Владивостокского городского округа на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов, назначены дополнительные выборы депутата в Думу по одномандатному избирательному округу № 20, установлена налоговая льгота для семей погибших участников СВО, утверждены ходатайства на перечень семейных пар города, представленных к награждению почетным знаком Приморского края «Семейная доблесть», а также ряд значимых для города вопросов.
В заседании Думы приняли участие представители администрации Владивостока, прокуратуры города, Контрольно-счетной палаты дальневосточной столицы и территориальной избирательной комиссии.
В доходную и расходную части бюджета Владивостока были внесены очередные корректировки — доходная часть составит 28 млрд 204 млн рублей, расходная ― 28 млрд 847 млн рублей. Первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко пояснил, что это произошло в связи с изменением налоговых и неналоговых доходов, уточнением объемов безвозмездных поступлений, перераспределением ассигнований в доходную и расходную части бюджета Владивостокского городского округа.
«План по доходам на 2023-й год предложено увеличить на сумму 850,8 млн рублей, что позволит профинансировать первоочередные нужды города. В частности, 425,9 млн рублей предоставлены на устранение последствий разгула стихии за счет резервного фонда Правительства Приморского края, 164,7 млн рублей выделяются на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, реконструкцию системы теплоснабжения приморской столицы ― данная субсидия, а также увеличение резервного фонда администрации города Владивостока на 21,6 млн рублей позволят обеспечить работу городского хозяйства в зимний период. Дополнительные ассигнования направлены на индексацию заработной платы работников бюджетной сферы ― с 1 октября повышение составит 10,9%», ― акцентировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.
Данные изменения отражены в МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 12.12.2022 № 22-МПА „2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов“.
Городские власти особое внимание уделяют помощи семьям участников СВО. Очередная мера поддержки, которая касается земельного налога,
была утверждена депутатами Думы Владивостока на очередном заседании 28 сентября. Муниципальный правовой акт «О внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 28.10.2005 № 108 „О земельном налоге в городе Владивостоке“ был подготовлен с целью предоставления дополнительных мер поддержки членам семей погибших участников специальной военной операции.
«Данным документом устанавливается льгота в виде освобождения от земельного налога членов семей участников, погибших в зоне специальной военной операции. Льгота устанавливается в отношении одного земельного участка, не используемого в предпринимательской деятельности», — подчеркнул председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока Евгений Пименов.
Эта правовая инициатива является частью первоочередных мер по поддержке семей военнослужащих, участников СВО со стороны государства, органов власти и местного самоуправления.
В связи с изменениями в федеральном законодательстве несколько статей Устава Владивостока необходимо было привести в соответствие — депутаты приняли изменения в статьи 5, 26 и 29.
В том числе, из вопросов местного значения исключены полномочия по обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов местного значения на территории муниципального образования. К вопросам местного значения будет относиться осуществление выявления объектов накопленного вреда окружающей среде и организация ликвидации такого вреда применительно к территориям, расположенным в границах земельных участков, находящихся в собственности города Владивостока.
«Изменения в Устав города в том числе касаются лишения полномочий депутатов Думы, которые систематически не посещают заседания в течение шести месяцев. В новой редакции Устава, которую предлагается обсудить на публичных слушаниях, полномочия таких депутатов Думы будут досрочно прекращены», — пояснил председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы города Владивостока Вячеслав Глушко.
Депутат отметил также, что для соблюдения процедур, установленных законодательством, внесение изменений в Устав города предстоит утвердить в ходе публичных слушаний. Они пройдут по адресу Океанский проспект, 20 в актовом зале администрации города Владивостока 2-го ноября, начало в 16.00 часов.
Также Думой принято решение о проведении дополнительных выборов депутата по избирательному округу №20 на 24 декабря
Ранее депутатом на этом избирательном округе являлся Ефим Звеняцкий, но с июня текущего года он осуществляет законотворческую деятельность в Комитете по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края.
Полномочия депутата Думы Владивостока, избранного по одномандатному округу, в связи с этим были досрочно прекращены решением городской Думы 29 июня.
«Так как Ефим Звеняцкий был избран в Думу города Владивостока по одномандатному округу №20, то по закону требуется проведение дополнительных выборов в связи с тем, что он сложил свои полномочия депутата по причине перехода в ЗАКС Приморского края. Поэтому Дума города приняла решение о назначении дополнительных выборов по данному округу на 24-е декабря», — пояснил Вячеслав Глушко.
На заседании Думой города Владивостока также принято решение по административно- территориальному управлению островных территорий администрации города Владивостока, что позволит разграничить полномочия с Управлением городской среды в части их хозяйственной деятельности.
Данный документ позволит перераспределить полномочия по благоустройству островных территорий между АТУ и Управлением городской среды администрации города. Получив дополнительные полномочия, АТУ островных территорий сможет заниматься вопросами содержания мест накопления твердых бытовых отходов и содержания зеленых насаждений на островах Русский, Попова и Рейнеке.
Депутаты Думы Владивостока приняли изменения, согласно которым будет расширен перечень жилых помещений муниципального жилищного фонда города для коммерческого использования.
«Сегодня в перечень включены 610 жилых помещений, расположенных на территории Владивостокского городского округа, 558 из них предоставлены в пользование жителям по договорам коммерческого найма, что позволило получить в бюджет города дополнительный доход в сумме 22 млн 200 тыс. рублей», — прокомментировал заместитель главы администрации города Константин Стоценко.
Решением Думы в данный перечень включено дополнительно 70 жилых помещений, из которых 44 вносятся в раздел коммерческого фонда, жилье из которого предоставляется всем категориям граждан. Другие 26 жилых помещений, расположенных по адресу ул. Нестерова, 5, будут предоставлены сотрудникам муниципальных образовательных учреждений. При этом планируемое увеличение городского бюджета составит 3 млн 900 тыс. рублей ежегодно.
Дума города утвердила перечень муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность Российской Федерации, передаваемые объекты будут предоставлены в пользование Дальневосточному государственному университету.
Заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин пояснил, что, в соответствии с поручением Совета при Полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе администрации города Владивостока рекомендовано обеспечить передачу объектов недвижимого имущества в пользование ДВФУ. Решением Думы города Владивостока в перечень объектов недвижимости, передаваемых из муниципальной в государственную собственность, включены нежилые помещения, расположенные на территории поселка Аякс острова Русский.
Дума города Владивостока поддержала инициативы граждан и приняла решения об утверждении границ ТОС «Луговая 39», «Тополиная аллея» и «Старцева».
«Фактически эти решения являются основанием для создания ТОСов, после оформления всех необходимых документов, вновь созданные общественные объединения смогут вести свою деятельность, принимать участие в проектах благоустройства своих территорий. Данная работа сегодня довольно активно ведется в городе, в том числе при содействии городских депутатов. За год работы шестого созыва Думы во Владивостоке появилось около 40 ТОСов, и большая их часть получили грантовую поддержку», — подчеркнул председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Вячеслав Глушко.
Кроме того, депутатами было принято решение об изменении границы ТОС «Чайка». Вячеслав Глушко уточнил, что причиной этому стала невозможность ведения деятельности ТОСа на определенном земельном участке.
«Чтобы было эффективнее благоустраивать территорию, реализовывать свои проекты, председатель „Чайки“ обратился в Думу с тем, чтобы были изменены границы территории», — добавил депутат.
Еще два ТОСа — «Пологая 72» и «Океан» свою деятельность вести не смогут. По обращению председателя совета ТОС «Пологая 72» Думой признано утратившим силу решение об установлении границ этого ТОСа.
«Ранее жители дома 72 на Пологой инициировали создание ТОС, чтобы сделать комфортнее свой двор. Территории особо у этой многоэтажки нет, поэтому жильцы решили отгородить въезды во двор шлагбаумами. Однако сделать это не представлялось возможным, так как такие действия идут в разрез с требованиями законодательства. На место выезжали представители мэрии, депутаты Думы города, обсудили проблему и пришли к общему мнению, что действительно ТОС не может осуществлять свою деятельность, так как не имеет территории. С одной стороны дом подпирает скала, с другой — соседнее многоэтажное здание», — пояснил Аячеслав Глушко.
ТОС «Океан» после установления для границ земельного участка не подал документы для регистрации, поэтому решение Думы города от 24.06.2021 № 556 «Об установлении границ территориального общественного самоуправления „Океан“ было признано утратившим силу.
«Существует определенный срок для регистрации ТОС, и так как этот порядок был нарушен, документы поданы не были, то администрация Владивостока вышла в Думу с предложением отменить ранее принятое решение об установлении границ этого ТОС», — пояснил депутат.
Также он отметил, что обсуждение вопросов, связанных с развитием территориального общественного самоуправления, ранее состоялось на заседании рабочей группы и профильного комитета Думы города. Создание новых ТОС, направленное на самоорганизацию граждан по месту жительства, позволит жителям принимать участие в решении важных вопросов местного значения, включиться в реализацию проектов по благоустройству придомовых территорий.
Ежегодно Дума Владивостока подает ходатайства о награждении почетным знаком Приморского края «Семейная доблесть», которые в дальнейшем рассматриваются губернатором Приморья. В этом году в перечень на награждение вошли 20 семейных пар, отметивших юбилейные даты регистрации брака.
Как подчеркнула председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока Людмила Таран, заявления от супружеских пар рассмотрели на заседаниях конкурсная комиссия и профильный комитет Думы. Представленные документы прошли экспертизу, по результатам обсуждения были отобраны ходатайства о награждении 20-ти супружеских пар, проживающих во Владивостоке.
«Это очень значимая награда для семьи, которая прожила совместно 50, 55, 60, 65 и 70 лет. Подчеркну, что комиссия рассматривает только те пары, которые отметили юбилейные даты регистрации брака. Нам часто задают этот вопрос — рассматриваются только юбилейные даты. В этом году было подано на рассмотрение документов 139 пар, из них восемь — неправильно оформили документы. 131 пару рассматривала комиссия, в которую входят депутаты Думы Владивостока, представители администрации, общественности, общественных организаций города. Комиссией изучаются характеристики на семью, достижения семейной пары. В этом году много было подано заявок от представителей социально значимых профессий — медицинских работников, педагогов, нянечек детских садов, продавцов и так далее. К почетному знаку идет единовременная денежная выплата, семейные пары будут чествовать в торжественной обстановке, особо отметив их заслуги перед городом», — отметила Людмила Таран.
Депутат подчеркнула также, что вручение такой награды станет наглядным примером укрепления семейных ценностей для молодого поколения.