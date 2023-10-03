Депутаты Думы Владивостока приняли ряд важных для города решений

«Это очень значимая награда для семьи, которая прожила совместно 50, 55, 60, 65 и 70 лет. Подчеркну, что комиссия рассматривает только те пары, которые отметили юбилейные даты регистрации брака. Нам часто задают этот вопрос — рассматриваются только юбилейные даты. В этом году было подано на рассмотрение документов 139 пар, из них восемь — неправильно оформили документы. 131 пару рассматривала комиссия, в которую входят депутаты Думы Владивостока, представители администрации, общественности, общественных организаций города. Комиссией изучаются характеристики на семью, достижения семейной пары. В этом году много было подано заявок от представителей социально значимых профессий — медицинских работников, педагогов, нянечек детских садов, продавцов и так далее. К почетному знаку идет единовременная денежная выплата, семейные пары будут чествовать в торжественной обстановке, особо отметив их заслуги перед городом», — отметила Людмила Таран.