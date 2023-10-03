Мэрия Владивостока решает транспортную проблему острова Русский

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В администрации Владивостока прошло рабочее совещание, на котором обсуждалось, как разгрузить пассажиропоток на остров Русский. Необходимость такого совещания была вызвана увеличением количества жалоб от студентов и сообщений в соцсетях. В мероприятии участвовали глава города Константин Шестаков, проректор ДВФУ по управлению кампусом Максим Ведяшкин, прокурор Владивостока Иван Иванов, сотрудники управления транспорта.
Замглавы городской администрации Максим Акульшин отметил, что работа общественного транспорта на Русском находится на постоянном контроле в мэрии. На прошлой неделе из-за большого количества обращений чиновники провели дополнительный мониторинг движения автобусов и пассажиропотока. Сейчас с материка на остров и обратно ездят автобусы № 15, 29, 74, 76 и 77. В часы пик они идут с интервалами в 5-7 минут.
Как выяснилось, пиковые нагрузки приходятся на утренние рейсы — с 7 до 8.45 утра. В это время студенты ДВФУ едут на первую пару. Второй пик — с 16.20 до 18.30, когда молодежь уезжает после занятий домой.
— В остальное время большинство автобусов идет с заполняемостью не более 50%, — отмечает пресс-служба администрации Владивостока.
Но все необходимые меры для улучшения ситуации принять нужно. И они предпринимаются в течение последних лет. Так, еще в 2019 году прокуратура Владивостока внесла представление в адрес ДВФУ об устранении нарушений законодательства. После этого вуз запустил бесплатные шаттлы, которые ездят по четырем маршрутам.
На совещании мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил об усилении контроля за выпуском всех автобусов на маршруты. Пересмотрено расписание на остров Русский и сокращены интервалы движения в часы пик (с 7 до 8.30 часов и с 15 до 17 часов). Также мэрия планирует увеличить количество транспорта до острова — сейчас прорабатывается возможность приобретения новых автобусов и запуск допмаршрута. Специалисты маршрута отправили заявку на получение специального казначейского кредита, который получил предварительное одобрение профильных федеральных министерств. Рассматриваются и другие варианты для покупки транспортных средств.
Дальневосточный федеральный университет также рассмотрит возможность запуска дополнительных шаттлов. Это могут быть автобусы, которые вуз приобрел в собственность. Либо их будут фрахтовать в часы пик.
В ДВФУ сообщили, что сейчас на материке проживает около 10 тысяч студентов. В университете планируют в перспективе построить дополнительные общежития. При этом надо учитывать, что пассажиропоток на остров Русский уже в ближайшее время может увеличиться. Во-первых, за счет учащихся и сотрудников филиала Центральной музыкальной школы — Академии музыкального исполнительства «Приморский». А, во-вторых, — за счет жительцов и работников ЖСК «Остров».