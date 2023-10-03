Мэрия Владивостока решает транспортную проблему острова Русский

На совещании мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил об усилении контроля за выпуском всех автобусов на маршруты. Пересмотрено расписание на остров Русский и сокращены интервалы движения в часы пик (с 7 до 8.30 часов и с 15 до 17 часов). Также мэрия планирует увеличить количество транспорта до острова — сейчас прорабатывается возможность приобретения новых автобусов и запуск допмаршрута. Специалисты маршрута отправили заявку на получение специального казначейского кредита, который получил предварительное одобрение профильных федеральных министерств. Рассматриваются и другие варианты для покупки транспортных средств.