Более 20 лестниц отремонтировали во Владивостоке за 2023 год

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В большинстве своем работы на объектах уже закончили, в процессе — 5 адресов: где-то специалисты уже завершают ремонт лестниц, где-то вот-вот к ним приступят. В частности, скоро спокойно ходить можно будет по следующим адресам:
В свою очередь, работы завершены на улицах:
А вот на Садовой, 27 пока что проверяется документация. На 6 лестницах уже установили новое леерное ограждение. В первую очередь модернизировались улицы близ социально значимых учреждений, а также на местах, о которых сообщали сами местные жители.
В администрации Владивостока подчеркнули, что большую часть от стоимости ремонта покрыл городской бюджет. Добавим, что лестницами также занимаются ТОСы. Один из них — «Дом лейтенантов ТОФ, Светланская 85» — получил грант на сумму 1,5 миллиона рублей, чтобы отремонтировать лестницу на своей территории.