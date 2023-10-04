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Более 20 лестниц отремонтировали во Владивостоке за 2023 год

Более 20 лестниц отремонтировали во Владивостоке за 2023 год

4 октября 2023, 05:49
Фото: vlc.ru
Суммарно специалисты отремонтировали 21 лестницу за 2023 год во Владивостоке. Работы осуществлялись в рамках планового ремонта и конкурса «Твой проект».
Сюжет
Город

В большинстве своем работы на объектах уже закончили, в процессе — 5 адресов: где-то специалисты уже завершают ремонт лестниц, где-то вот-вот к ним приступят. В частности, скоро спокойно ходить можно будет по следующим адресам:

  • Володарского, 23;
  • Некрасовской, 46;
  • Узбекской, 13а;
  • Нейбута, 17.

В свою очередь, работы завершены на улицах:

  • Черняховского, 21;
  • Давыдова, 30;
  • Луговая, 43;
  • Кирова, 66;
  • Каплунова, 8;
  • Зои Космодемьянской, 17а;
  • Камский переулок, 18;
  • Громова, 6;
  • Борисенко, 18;
  • Володарского, 8а;
  • Адмирала Юмашева, 8г;
  • Байдукова, 4;
  • Красного Знамени, 98;
  • Нахимова, 1;
  • Ольховая, 17;
  • в районе ост. «Инструментальный завод»;
  • в районе ост. «Магнитогорская»;
  • Русская, 76-78;
  • Луговая, 58;
  • Октябрьская, 10;
  • Русская, 94.
Фото: vlc.ru

А вот на Садовой, 27 пока что проверяется документация. На 6 лестницах уже установили новое леерное ограждение. В первую очередь модернизировались улицы близ социально значимых учреждений, а также на местах, о которых сообщали сами местные жители.

В администрации Владивостока подчеркнули, что большую часть от стоимости ремонта покрыл городской бюджет. Добавим, что лестницами также занимаются ТОСы. Один из них — «Дом лейтенантов ТОФ, Светланская 85» — получил грант на сумму 1,5 миллиона рублей, чтобы отремонтировать лестницу на своей территории.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Благоустройство#Город
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