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Фотоконкурс «Зеленый Владивосток» продлевается

Фотоконкурс «Зеленый Владивосток» продлевается

4 октября 2023, 07:25
Администрация Владивостока и Фабрика мороженого «Урса» продлевают совместный фотоконкурс «Зеленый Владивосток»! Конкурсные работы от участников принимаются до 15 октября.
«Во Владивостоке стоит отличная осенняя погода, горожане продолжают активно проводить время на свежем воздухе в парках, скверах и набережных. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше жителей приняли участие в нашем конкурсе, показали свои любимые, красивые места отдыха и смогли получить вкусные призы от Фабрики мороженого „Урса“. Мы заботимся о тех, кто любит Владивосток», — рассказали в Фабрике мороженого «Урса».

Условия конкурса очень простые: фотографируйте свой отдых в любимых парках, скверах, на набережных и всех общественных пространствах Владивостока. И выкладывайте эти фотографии у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #зеленыйвладивосток (и дублируйте ссылку на нее под соответствующим постом на странице Фабрики мороженого «Урса» во вКонтакте).

А после 15 октября трех победителей в каждой номинации ждут вкусные призы от Фабрики мороженого «Урса» — комплект мороженого «Москва» и «Сочи» в новых упаковках!

Номинации фотоконкурса:

  •  «Сквер»,
  •  «Набережная»,
  •  «Парк».

В состав жюри войдут профессиональные фотографы пресс-службы Администрации Владивостока и информационных агентств города, представители Дирекции общественных пространств и Фабрики мороженого «Урса».

Важно:

  1. В публикации для участия в Фотоконкурсе обязательно присутствие в кадре фотографии не менее 1 человека в окружении зеленых насаждений.
  2. Обязательно наличие отметки геолокации.
  3. К участию в Фотоконкурсе принимаются публикации тех участников, чьи личные страницы открыты всем пользователям
  4. В фотоконкурсе может участвовать любой желающий, без возрастных ограничений.
#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Фабрика мороженого#Урса
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