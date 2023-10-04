Фотоконкурс «Зеленый Владивосток» продлевается

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
«Во Владивостоке стоит отличная осенняя погода, горожане продолжают активно проводить время на свежем воздухе в парках, скверах и набережных. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше жителей приняли участие в нашем конкурсе, показали свои любимые, красивые места отдыха и смогли получить вкусные призы от Фабрики мороженого „Урса“. Мы заботимся о тех, кто любит Владивосток», — рассказали в Фабрике мороженого «Урса».
Условия конкурса очень простые: фотографируйте свой отдых в любимых парках, скверах, на набережных и всех общественных пространствах Владивостока. И выкладывайте эти фотографии у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #зеленыйвладивосток (и дублируйте ссылку на нее под соответствующим постом на странице Фабрики мороженого «Урса» во вКонтакте).
А после 15 октября трех победителей в каждой номинации ждут вкусные призы от Фабрики мороженого «Урса» — комплект мороженого «Москва» и «Сочи» в новых упаковках!
Номинации фотоконкурса:
В состав жюри войдут профессиональные фотографы пресс-службы Администрации Владивостока и информационных агентств города, представители Дирекции общественных пространств и Фабрики мороженого «Урса».
Важно: