Фотоконкурс «Зеленый Владивосток» продлевается

Условия конкурса очень простые: фотографируйте свой отдых в любимых парках, скверах, на набережных и всех общественных пространствах Владивостока. И выкладывайте эти фотографии у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #зеленыйвладивосток (и дублируйте ссылку на нее под соответствующим постом на странице Фабрики мороженого «Урса» во вКонтакте).