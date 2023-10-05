Более 190 семей Владивостока подали заявления на выплаты вместо земли — как получить?

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В администрации города сообщили, что на данный момент услугой решили воспользоваться более 190 семей. Специалисты подчеркнули, что размер выплаты — фиксированный и составляет 382 тысячи рублей. Эти деньги можно использовать для предоставления ипотечного кредита, покупки жилья или земли.
Для того, чтобы получить эти деньги, необходимо подать соответствующее заявление и пакет документов к нему. Это документы, которые удостоверяют личность заявителя и членов его семьи, а также согласие на обработку персональных данных.
Документы принимают в едином окне администрации города на Океанском проспекте, 15/3. Ознакомиться подробно с условиями предоставления выплаты можно по ссылке
По вопросам предоставления выплаты проконсультироваться можно по телефонам: 8 (423) 252-73-38, 8 (423) 252-71-90.