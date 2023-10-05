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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Более 190 семей Владивостока подали заявления на выплаты вместо земли — как получить?

Более 190 семей Владивостока подали заявления на выплаты вместо земли — как получить?

5 октября 2023, 07:55
Фото: shestakovblog
В администрации Владивостока продолжают приём заявлений от многодетных семей на получение выплат. Деньги выдаются вместо положенного по закону земельного участка.
Сюжет
Выплаты

В администрации города сообщили, что на данный момент услугой решили воспользоваться более 190 семей. Специалисты подчеркнули, что размер выплаты — фиксированный и составляет 382 тысячи рублей. Эти деньги можно использовать для предоставления ипотечного кредита, покупки жилья или земли.

Для того, чтобы получить эти деньги, необходимо подать соответствующее заявление и пакет документов к нему. Это документы, которые удостоверяют личность заявителя и членов его семьи, а также согласие на обработку персональных данных.

Документы принимают в едином окне администрации города на Океанском проспекте, 15/3. Ознакомиться подробно с условиями предоставления выплаты можно по ссылке

По вопросам предоставления выплаты проконсультироваться можно по телефонам: 8 (423) 252-73-38, 8 (423) 252-71-90.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Многодетные семьи#Земельный участок#Выплаты#Семья
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