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На сайте ВсеПроСпорт произойдет обновление рейтинга

5 октября 2023, 00:02
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18+<br/> Известный спортивно-аналитический портал VseProSport (СМИ «Прогнозы на спорт», лицензия ЭЛ № ФС 77 — 73932 от 12.10.2018 г.) объявил о том, что планируется введение новых вводных при оценке букмекеров — это социальная ответственность и поддержка российского спорта. Пользователь, посетив сайт Все
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Рейтинг

Социальная ответственность — это важнейший критерий в индустрии беттинга. Поэтому у каждой букмекерской компании должна быть цель защиты клиента и общества. Необходимо учить игроков контролировать отчисления на ставки на спорт в течение определенного временного отрезка. Для этого нужно использовать различные инструменты для ограничения максимальной суммы транзакции в пользу депозита и внедрение ограничения максимальной суммы пари. Букмекеры должны стремиться создать максимально простые условия для самоисключения, иначе очень сложно будет клиенту чувствовать защищенность. Именно за эти критерии отвечает социальная ответственность.

Букмекерские компании усиленно помогают российскому спорту. Каждый букмекер, который получил лицензию, делает это. Избежать данных действий было попросту невозможно, так как это обязательно условие для получения лицензии. С октября 2021 года на контроль данные отчисления взяла публично-правовая компания Единый регулятор азартных игр. Сейчас четко прописана сумма, которую букмекер должен заплатить. До изменений осенью 2021 года букмекерские компании отправляли федерациям 5% от доходов, минимум — 15 млн рублей каждый квартал. По новым правилам выплаты составляют 1,5% от выручки за квартал, минимальная сумма — 30 млн рублей. С 1 января 2024 г. процент целевых отчислений, удерживаемых с букмекеров, увеличится с 1,5 до 2%. Отдельно нужно сказать еще то, что букмекер может выбирать какие именно федерации или команды он хочет поддерживать.

На основе данной информации все необходимые изменения будут произведены в рейтинге на сайте ВсеПроСпорт.

Рекламодатель Чамовских И.С.
https://www.vseprosport.ru/reyting-bukmekerov?erid=LjN8Juf9c
18+

#Спорт#Рейтинги#Рейтинг#Спортсмены
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