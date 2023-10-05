На сайте ВсеПроСпорт произойдет обновление рейтинга

Букмекерские компании усиленно помогают российскому спорту. Каждый букмекер, который получил лицензию, делает это. Избежать данных действий было попросту невозможно, так как это обязательно условие для получения лицензии. С октября 2021 года на контроль данные отчисления взяла публично-правовая компания Единый регулятор азартных игр. Сейчас четко прописана сумма, которую букмекер должен заплатить. До изменений осенью 2021 года букмекерские компании отправляли федерациям 5% от доходов, минимум — 15 млн рублей каждый квартал. По новым правилам выплаты составляют 1,5% от выручки за квартал, минимальная сумма — 30 млн рублей. С 1 января 2024 г. процент целевых отчислений, удерживаемых с букмекеров, увеличится с 1,5 до 2%. Отдельно нужно сказать еще то, что букмекер может выбирать какие именно федерации или команды он хочет поддерживать.