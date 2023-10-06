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Published Сегодня, 05:11

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Уникальную природу сохранят на Дальнем Востоке

Уникальную природу сохранят на Дальнем Востоке

6 октября 2023, 05:11
Фото: 1MI
Национальные парки ДФО получат дополнительное финансирование от государства для собственного развития. Президент России Владимир Путин отметил, что все нацпарки должны быть обеспечены подходящей экосистемой, в том числе — для экотуризма.

Чтобы сохранить уникальную и неповторимую погоду Дальнего Востока, который опережает развитие экономики, социальной сферы и городской среды, государство создаст комфортные и цивилизованные условия для туризма. Они наладят инфраструктуру, которая позволит сохранить экологию.

«За этими планами и проектами нельзя упускать из виду заботу об уникальных экосистемах, о сохранении сотен рек, видов растений и животных», — подчеркнул Владимир Путин.
#Общество#Дальний Восток#Экология#Новости#Видео#Владимир Путин#Россия
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