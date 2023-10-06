Уникальную природу сохранят на Дальнем Востоке

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Чтобы сохранить уникальную и неповторимую погоду Дальнего Востока, который опережает развитие экономики, социальной сферы и городской среды, государство создаст комфортные и цивилизованные условия для туризма. Они наладят инфраструктуру, которая позволит сохранить экологию.
«За этими планами и проектами нельзя упускать из виду заботу об уникальных экосистемах, о сохранении сотен рек, видов растений и животных», — подчеркнул Владимир Путин.