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Published Вчера, 05:38

Modified Вчера, 09:37

Updated Вчера, 09:37

«Налетай, подешевело»: ценник на такси в Приморье упал — Минтранс РФ

«Налетай, подешевело»: ценник на такси в Приморье упал — Минтранс РФ

8 октября 2023, 05:38
По данным министерства транспорта РФ, средний чек на поездку в такси для жителей Приморского края стал дешевле на 7%. Кратного роста цен на услуги такси, после вступления нового закона о такси в ведомстве не зафиксировали.
Сюжет
Такси

В Минтранс РФ заявили, что средний тариф на проезд в такси по Приморскому краю упал на целых 7%. Также в ведомстве сообщили, что не зафиксировали кратного роста на эту услугу по России. Есть лишь небольшой рост от 1% до 5% в некоторых субъектах.

Примечательно, что незадолго до этого заявления, замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко сообщил, что цены на такси по России только за сентябрь выросли от 1 до 44% в зависимости от региона, пишут «Новые Известия».

Сложно с уверенностью утверждать, заметили ли сами жители Приморья снижение тарифов на такси, ведь вместе с началом учебного года немалое количество тех, кто регулярно пользуется услугой частного извоза столкнулись с тем, что кратно увеличилось время ожидания самой машины в одном из «местных» популярных сервисов. Чтобы уехать раньше чем через час после вызова автомобиля, многим приходится просто назначать другую цену, которую они готовы отдать водителю, чтобы тот наконец соблаговолил выполнить свою работу.

Стоит отметить, что и пользователи другого «федерального» оператора вызова такси не остались без сложностей. Те, кто пользуется им регулярно заметили, что так называемый «высокий спрос», из-за которого растёт цена поездки, стал почти перманентным.

#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Россия#Такси#НИ#Агрегатор такси#Закон о такси#Цены на такси#Таксисты
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