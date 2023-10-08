«Налетай, подешевело»: ценник на такси в Приморье упал — Минтранс РФ

Сложно с уверенностью утверждать, заметили ли сами жители Приморья снижение тарифов на такси, ведь вместе с началом учебного года немалое количество тех, кто регулярно пользуется услугой частного извоза столкнулись с тем, что кратно увеличилось время ожидания самой машины в одном из «местных» популярных сервисов. Чтобы уехать раньше чем через час после вызова автомобиля, многим приходится просто назначать другую цену, которую они готовы отдать водителю, чтобы тот наконец соблаговолил выполнить свою работу.