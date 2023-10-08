Олег Кожемяко поздравил тружеников сельского хоз-ва и перерабатывающей промышленности

Глава Приморья отметил, что сельское хозяйство является базовой отраслью экономики края. В текущем году более 4 миллиардов рублей бюджетных средств направлены на модернизацию агропромышленного комплекса, поддержку животноводства и растениеводства, а также на малые формы хозяйствования. На следующий год запланировано выделение около 5 миллиардов рублей на эти и другие меры из краевого и федерального бюджетов.