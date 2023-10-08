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Updated Вчера, 09:35

Олег Кожемяко поздравил тружеников сельского хоз-ва и перерабатывающей промышленности

Олег Кожемяко поздравил тружеников сельского хоз-ва и перерабатывающей промышленности

8 октября 2023, 01:03
Глава Приморского края Олег Кожемяко поздравил сотрудников сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

Губернатор рассказал, что Приморье продолжает успешно развивать свой агропромышленный комплекс, несмотря на сложности современного времени. За первое полугодие 2023 года объем производства вырос на 11%, превысив показатели прошлого года.

Глава Приморья отметил, что сельское хозяйство является базовой отраслью экономики края. В текущем году более 4 миллиардов рублей бюджетных средств направлены на модернизацию агропромышленного комплекса, поддержку животноводства и растениеводства, а также на малые формы хозяйствования. На следующий год запланировано выделение около 5 миллиардов рублей на эти и другие меры из краевого и федерального бюджетов.

Олег Кожемяко сообщил, что долгосрочные меры государственной поддержки сельского хозяйства дают свои результаты. Вводятся в строй новые предприятия и передовые технологии. К 2024 году планируется значительно увеличить производство свинины, птицы и молока. В ближайшей перспективе Приморье стремится обеспечить себя картофелем, овощами, яйцами, молоком и мясом.

Не обошёл вниманием губернатор и тему пострадавшего от наводнения урожая. Он рассказал, что погибли около 47 тысяч гектар сельскохозяйственных культур, а ущерб составил более 1,6 миллиарда рублей. Правительство России выделило средства из федерального Резервного фонда для компенсации ущерба.

Глава Приморья отметил, что несмотря на сложности, местные фермеры не сдаются и продолжают увеличивать объемы производства.

Олег Кожемяко заявил, что власти края продолжат поддержку тех, кто трудится в сфере сельского хозяйства.

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