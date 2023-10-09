Халатность УК «Ленинского района» чуть не спалила дотла памятник истории Приморья?

Как оказалось, жильцы дома на Пушкинской, 7 уже не раз обращались в управляющую компанию «Ленинского района» с коллективным письмом, в котором просили устранить беспорядок в щитке и починить всё, что нужно для спокойной жизни в доме. Однако от УК пришла отписка, суть которой заключалась в том, что «главный инженер приходил, посмотрел, что всё хорошо и волноваться не стоит».