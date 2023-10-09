Халатность УК «Ленинского района» чуть не спалила дотла памятник истории Приморья?

Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
Modified Сегодня, 02:51
Updated Сегодня, 02:51
Как рассказывает жилец исторического дома, по счастливой случайности, его супруге, ночью, удалось увидеть фонтан из искр, который начал бить из крыши, прямо над брезентовым тентом соседа. Все произошло около половины второго ночи и пожар удалось избежать. Однако есть несколько неприятных нюансов, которые при повторении подобного инцидента, могут оставить людей без квартир, а историю Приморского края без важного памятника.
«Недели две назад у нас по всему дому начало скакать напряжение. Оно скакало всё лето, но вот две недели назад это стало прям сильно ощутимо: то у соседа телевизор сгорел, то у другой соседки холодильник, у нас сгорело две антенны и титан. Некоторые жильцы при попытке обесточить квартиру сталкивались с тем, что свет всё равно продолжал гореть», — рассказывает жилец Пушкинской, 7.
На эти проблемы люди, по их словам, неоднократно жаловались в управляющую компанию «Ленинского района», но от них никакой реакции не последовало. По нашему мнению, из-за халатности и безалаберности сотрудников «управляйки», минувшей ночью в доме чуть не начался пожар. Только по счастливой случайности большой трагедии удалось избежать.
«Ночью моя жена пошла выносить мусор и увидела, что над балконом одного из соседей просто летят искры. Как фейерверк, ну или как бенгальский огонь. А у него над балконом тряпичная крыша. Ну, то есть для пожара — всё создано. Оперативно вызвали пожарных, они приехали через 5 минут и обесточили весь дом. Но сказали тот факт, что так как искрил провод общего щитка и он соединён с проводами других домов, то они бы тушить водой не смогли бы. А это значит, что дом бы горел и горел. Тушили бы только там, где можно.
После того как они уехали, приехала минут через 15 аварийка. Когда вызывали бригаду, супруга дважды сказала, что нужна внешняя аварийка, но приехала «внутренняя» и специалисты, разведя руками сказали, что мы ничего починить не можем. Утром приедет кран и «будут смотреть», — говорит жилец дома.
После этого все соседи разошлись по квартирам и начали свой небольшой и беспокойный сон. На утро, действительно, приехали электрики с краном, которые дали очень печальный прогноз на дальнейшую судьбу дома.
«В щитке полный беспредел творится: неправильно замкнуты провода и неправильно распределено электричество. И пока это не будет устранено, приборы так и будут гореть, и будет сохраняться такая пожароопасная ситуация. Также он поставил два каких-то временных переходника, которые на время должны облегчить пожароопасную обстановку. Но на сколько их хватит — неизвестно», — подытожил свой рассказ мужчина.
Как оказалось, жильцы дома на Пушкинской, 7 уже не раз обращались в управляющую компанию «Ленинского района» с коллективным письмом, в котором просили устранить беспорядок в щитке и починить всё, что нужно для спокойной жизни в доме. Однако от УК пришла отписка, суть которой заключалась в том, что «главный инженер приходил, посмотрел, что всё хорошо и волноваться не стоит».
Но последняя ситуация с искрами заставила весь дом вновь понервничать и снова обратиться в диспетчерскую УК «Ленинского района», где, по словам жильцов, обращения приняли и пообещали передать всё тому самому главному инженеру.
По нашему мнению, такая халатность к жизням людей и состоянию памятника культуры и истории Приморского края, должна быть наказана по заслугам. Ведь вряд ли у «управляйки», которая в 2022 году каким-то образом, по информации базы данных СПАРК-Интерфакс, заработала более 22,2 миллионов рублей, нет ни средств, ни людей, чтобы исполнить просьбы жильцов.
Интересно, что УК «Ленинского района» руководит некий Смирнов Константин Владимирович, который также является генеральным директором еще ряда УК:
ООО «Управляющая компания „Многофункциональный дом Владивостока“, заработавшее в 2022 году 3 391 000 рублей;
ООО «Управляющая компания „Русский дом города Владивостока“, принёсшее директору в 2022 году всего 626 000 рублей;
ООО «Управляющая компания Первомайского района», которое заработало в 2022 году 92 210 000 рублей.
Не хилый заработок у тех, кто обслуживает жилые дома во Владивостоке. Но если продолжить смотреть дальше базу данных СПАРК-Интерфакс, то можно увидеть в пункте «Бенефициар» есть некая Черкавская Галина Дмитриевна, которая по совместительству является еще и бенефициаром всем известной «Арены Спорта», на улице Володарского.
Доход спортивного учреждения за 2022 год составил более 30,2 миллионов рублей. Также её фамилию можно встретить во всех вышеперечисленных УК, в которых директором значится некий Смирнов.
Исходя из всего вышесказанного встаёт логичный вопрос: разве может, при таких годовых доходах, не хватать денег на то, чтобы обеспечить комфортную жизнь людей на вверенных им территориях? Или слоган управляющей компании Ленинского района: «Наша работа — для Вашего благополучия и комфорта» — наглая ложь?
В этом еще предстоит разобраться!