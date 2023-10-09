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Отопительный сезон начнется раньше обычного во Владивостоке

Отопительный сезон начнется раньше обычного во Владивостоке

9 октября 2023, 08:45
Отопительный сезон во Владивостоке начнется уже в понедельник, 16 октября. Об этом распорядился градоначальник Константин Шестаков во время заседания штаба по отопительному сезону.

Константин Шестаков подчеркнул, что обычно отопительный сезон начинается, если температурный фон в течение 5 дней держится не выше +8°C. Однако в этом году глава Владивостока принял решение не дожидаться похолодания и подать тепло заблаговременно. Законодательно это также разрешено — добавил мэр.

В администрации города отметили, что все организации готовы к поступлению отопления на 100%: и соцучреждения, и жилой фонд. Заполнение теплосетей планируется начать уже 16 октября, в понедельник.

«Также полностью готовы к зиме объекты Приморского водоканала, Оборонэнерго, Дальневосточной распределительной сетевой компании» — уточнили в мэрии.

Специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей и ДГК завершают ремонт на своих объектах. Они продолжат ремонт только на Аксаковской. На этой линии нет абонентов из жилых домов, поэтому работы никак не отразятся на местных жителях.

Напомним, что подготовка к отопительному сезону завершается в районе Первой речки. Суммарно здесь заменили около 1,5 метров теплосетей — рабочие закрывают люки и приводят территорию в порядок, чтобы от раскопок не осталось и следа.

Добавим, что подрядчик проводил гидравлические испытания, чтобы проверить качество и надежность новых труб, а также самих работ.

Ранее «Восток-Медиа» писало о начале подачи отопления в Приморье. Первых абонентов подключат уже 15 октября в Партизанском и Тернейском МО.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Отопительный сезон#Отопление#Константин Шестаков
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