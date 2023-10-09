Отопительный сезон начнется раньше обычного во Владивостоке

Константин Шестаков подчеркнул, что обычно отопительный сезон начинается, если температурный фон в течение 5 дней держится не выше +8°C. Однако в этом году глава Владивостока принял решение не дожидаться похолодания и подать тепло заблаговременно. Законодательно это также разрешено — добавил мэр.