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Независимая Нефтегазовая Компания повышает эффективность

Независимая Нефтегазовая Компания повышает эффективность

10 октября 2023, 01:31
Фото: ННК
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Крупнейшую нефтебазу Хабаровского края, принадлежащую «Независимой Нефтегазовой Компании», модернизируют.

В ближайшее время пройдут работы по модернизации автоматической станции налива бензовозов. Планируется провести монтаж трех установок нижнего налива. Данное оборудование имеет неоспоримые преимущества по отношению к действующему и позволит ускорить время налива одного бензовоза в два раза, что качественно повлияет на доставку нефтепродуктов до удаленных и труднодоступных АЗС ННК, особенно в период неблагоприятных метеорологических условий. Также, за счёт модернизации, повысится уровень противопожарной и промышленной безопасности.

Оборудование уже изготовлено и будет направлено в Хабаровск в ближайшие дни. После прихода планируется произвести монтаж силами высококвалифицированных сотрудников технической службы предприятия и осуществить запуск до конца ноября 2023 года.

Сеть АЗС «Независимая Нефтегазовая Компания» — крупнейшая на Дальнем Востоке. Более 400 АЗС от Байкала до Камчатки обеспечиваются высококачественными нефтепродуктами производства Хабаровского Нефтеперерабатывающего завода. Качество бензинов контролируется на каждом этапе транспортировки от ХНПЗ до бензобака и подтверждается многочисленными лабораторными исследованиями, проверками, в том числе государственными службами.

#Модернизация#АЗС#Нефтепродукты#Нефтебаза
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