Независимая Нефтегазовая Компания повышает эффективность

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В ближайшее время пройдут работы по модернизации автоматической станции налива бензовозов. Планируется провести монтаж трех установок нижнего налива. Данное оборудование имеет неоспоримые преимущества по отношению к действующему и позволит ускорить время налива одного бензовоза в два раза, что качественно повлияет на доставку нефтепродуктов до удаленных и труднодоступных АЗС ННК, особенно в период неблагоприятных метеорологических условий. Также, за счёт модернизации, повысится уровень противопожарной и промышленной безопасности.
Оборудование уже изготовлено и будет направлено в Хабаровск в ближайшие дни. После прихода планируется произвести монтаж силами высококвалифицированных сотрудников технической службы предприятия и осуществить запуск до конца ноября 2023 года.
Сеть АЗС «Независимая Нефтегазовая Компания» — крупнейшая на Дальнем Востоке. Более 400 АЗС от Байкала до Камчатки обеспечиваются высококачественными нефтепродуктами производства Хабаровского Нефтеперерабатывающего завода. Качество бензинов контролируется на каждом этапе транспортировки от ХНПЗ до бензобака и подтверждается многочисленными лабораторными исследованиями, проверками, в том числе государственными службами.