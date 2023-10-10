Независимая Нефтегазовая Компания повышает эффективность

В ближайшее время пройдут работы по модернизации автоматической станции налива бензовозов. Планируется провести монтаж трех установок нижнего налива. Данное оборудование имеет неоспоримые преимущества по отношению к действующему и позволит ускорить время налива одного бензовоза в два раза, что качественно повлияет на доставку нефтепродуктов до удаленных и труднодоступных АЗС ННК, особенно в период неблагоприятных метеорологических условий. Также, за счёт модернизации, повысится уровень противопожарной и промышленной безопасности.